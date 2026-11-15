Sân nhà dân ở Lạng Sơn bất ngờ xuất hiện một "hố tử thần" rộng khoảng 6m, sâu 3m, chính quyền địa phương đã căng dây giới hạn để đảm bảo an toàn.

Ngày 15/11, trao đổi với PV VietNamNet, bà Vy Thúy Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một "hố tử thần" ngay trong sân nhà dân.

"Hố tử thần" xuất hiện tại sân nhà ông Đức. Ảnh: Đ.X

Cụ thể, chiếc hố này xuất hiện vào sáng ngày 14/11 tại sân nhà ông Triệu Minh Đức (thôn Bến Cát, xã Vân Nham) với đường kính khoảng 6m, độ sâu khoảng 3m. Nhiều mảng gạch sân của nhà ông Đức đã bị thụt xuống hố.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

"Chính quyền địa phương đang lên phương án lấp hố, trước đây cũng có trường hợp tương tự nhưng xảy ra ở khu vực gần suối trên địa bàn. Nguyên nhân xuất hiện hố đang được điều tra", bà Thành cho biết.

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