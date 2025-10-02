Xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động

Sau dịch Covid-19, thế giới chú tâm hơn đến vai trò sức khỏe, từ đó, xu hướng chủ động chăm sóc sức khoẻ lan rộng toàn cầu. Theo nghiên cứu của NIQ 2024, 40% người tiêu dùng trên thế giới được khảo sát cho rằng họ có xu hướng chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe hơn để ngăn ngừa các nguy cơ gây bệnh trong tương lai. Xu hướng mới này có thể bao gồm chủ động rèn luyện cơ thể, chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe dinh dưỡng, hiểu được điều gì là cần thiết nhất cho bản thân và tìm kiếm các sản phẩm dinh dưỡng giúp duy trì lối sống cân bằng và lành mạnh.

Tại Việt Nam, theo khảo sát về Các giá trị và hành vi của người dân Việt Nam do Euromonitor International thực hiện vào tháng 6/2023, bên cạnh việc nâng cao thói quen thể dục thể thao, ý thức làm chủ khẩu phần ăn của người Việt tăng đáng kể. Trong đó, 54% người Việt chủ động tìm kiếm thành phần tốt cho sức khoẻ và 30% sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm chứa nhiều dinh dưỡng hơn.

Người Việt ngày càng quan tâm chăm sóc sức khoẻ chủ động. Ảnh: Vinamilk

“Hai năm nay, mình bắt đầu tập gym và điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học hơn bằng cách tự định lượng dinh dưỡng hằng ngày và sử dụng thực phẩm lành mạnh, không uống nước ngọt hay ăn đồ chế biến sẵn nữa. Ban đầu thì khó khăn nhưng đến lúc quen, cơ thể thật sự thay đổi tích cực”, Trần Minh Tuấn (29 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ.

“Ngày nay, người trẻ càng ý thức rõ về việc chủ động trong xây dựng sức khỏe. Họ ưu tiên chế độ vận động vừa phải, tiêu thụ chừng mực. Đồng thời, chú trọng thiết lập chế độ dinh dưỡng có tính cá nhân hoá cao, cân đối cả hiệu quả, kinh tế và giá trị dài hạn”, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (32 tuổi, quận 2) hiện làm huấn luyện viên dinh dưỡng nhận định dựa trên quan sát các nhu cầu học viên của mình.

Vinamilk ra mắt sản phẩm mới, đồng hành nâng cao sức khoẻ chủ động

Đồng hành cùng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ chủ động, nhiều thương hiệu trên thế giới đã cải tiến sản phẩm, nâng cao giá trị dinh dưỡng thông qua công nghệ cao và khoa học hiện đại.

Mới đây, Vinamilk cho ra mắt sản phẩm mới - Green Farm Cao Đạm, được đánh giá là một bước tiến mới của việc ứng dụng công nghệ để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới. Theo đó, Vinamilk đã ứng dụng công nghệ siêu vi lọc tối tân từ châu Âu, cho phép nâng cao hàm lượng dinh dưỡng và điều chỉnh tỷ lệ các thành phần trong sữa một cách chính xác. Từ đó, cho ra đời sản phẩm dinh dưỡng thông minh, hội tụ đủ 4 yếu tố: cao đạm, ít béo, giàu canxi, không lactose.

Đây là sự thay đổi thức thời của Vinamilk, tiên phong đón đầu thị hiếu của nhóm người tiêu dùng trẻ thông thái, ưa chuộng sản phẩm dinh dưỡng thuần chất và có tinh chỉnh theo nhu cầu của từng đối tượng cụ thể.

Vinamilk Green Farm Cao Đạm - sản phẩm dinh dưỡng thông minh mới, ứng dụng công nghệ siêu vi lọc từ châu Âu

Theo Vinamilk, sản phẩm được bổ sung hàm lượng dinh dưỡng tối ưu hơn so với sữa tươi thông thường: cao đạm hơn 65%; giàu canxi hơn 30%, ít béo đến 60% và loại bỏ lactose. Với bảng thành phần được tinh chỉnh, sản phẩm Green Farm Cao Đạm là lựa chọn phù hợp nhiều chế độ dinh dưỡng hiện đại.

“Cụ thể, với 12,5g đạm/ 1 hộp Green Farm Cao đạm 250ml, tương đương 40g ức gà nấu chín, nhóm tập luyện thể thao cường độ cao có thể linh hoạt "đổi bữa", vừa tiện dụng lại vẫn đảm bảo kiểm soát được năng lượng bổ sung trong ngày. Với nhóm người ăn kiêng hoặc tập thể dục vừa phải, 2 hộp sữa Green Farm Cao Đạm đã đáp ứng hơn 30% lượng đạm cần thiết mỗi ngày (quy đổi theo khuyến nghị về nhu cầu chất đạm cho người trưởng thành của Bộ Y tế). Đối với nhóm người có nhu cầu đặc biệt về canxi như nhóm mẹ mang thai, 2 hộp mỗi ngày có thể đáp ứng tới 62% nhu cầu canxi. Ngoài ra, việc loại bỏ lactose tạo điều kiện cho nhóm người tiêu dùng dị ứng với thành phần này an tâm tiếp cận với nguồn dinh dưỡng dồi dào trong sữa tươi”, đại diện Vinamilk cho biết.

Cao đạm, giàu canxi, ít béo, không lactose, Vinamilk Green Farm Cao Đạm là lựa chọn phù hợp cho xu hướng dinh dưỡng thông minh

Nhà sản xuất cũng cam kết, Vinamilk Green Farm Cao Đạm được áp dụng chiết lọc dưỡng chất đạm và canxi thuần khiết từ sữa tươi, không bổ sung đạm Whey và canxi từ nguồn bên ngoài. Đáng chú ý, mặc dù dồi dào dưỡng chất, Vinamilk Green Farm Cao Đạm vẫn duy trì màu sắc, hương vị dễ uống vốn có của sữa tươi nguyên bản từ trang trại sinh thái Green Farm.

Với hàm lượng dưỡng chất được tỉ mỉ tinh chọn, Vinamilk Green Farm Cao Đạm kỳ vọng định hình xu hướng sản phẩm dinh dưỡng cân bằng và thông minh, “bật đèn xanh” cho người tiêu dùng hiện đại tự tin theo đuổi lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tú Uyên