Khi đó, thai kỳ của người phụ nữ Maroc đã ở tuần thứ 39. Được biết, trong suốt chuyến đi, cho tới gần thời điểm sinh, họ đã chủ động tìm hiểu thông tin về hệ thống y tế, đặc biệt là các cơ sở sản khoa chuyên sâu trong khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á riêng.

Hai vợ chồng cho biết họ tin tưởng vào năng lực chuyên môn y tế của Việt Nam và mong muốn được thăm khám, theo dõi tại một cơ sở sản khoa chuyên sâu tại đây trước khi sinh.

Sản phụ người Maroc sinh con an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

1h30 sáng 20/9, sản phụ (sinh năm 1992) có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai đã 39 tuần 3 ngày. Khai thác tiền sử cho thấy, trong hơn 9 tháng thai kỳ, chị chỉ khám thai vỏn vẹn 4 lần. Do đó, các mốc sàng lọc trước sinh chưa được theo dõi đầy đủ. Tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của người mẹ tăng cao tới 170/110 mmHg.

Sự kết hợp giữa tăng huyết áp kịch phát và protein niệu cảnh báo tình trạng tiền sản giật nặng - biến chứng sản khoa nguy hiểm, có nguy cơ tiến triển nặng hơn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân lập tức được chỉ định nhập viện theo dõi sát sao và điều trị nội khoa tích cực bằng phác đồ phối hợp hai loại thuốc hạ áp.

Dù đã tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, chỉ số huyết áp của sản phụ vẫn duy trì ở mức nguy hiểm là 150/100 mmHg. Đứng trước tình trạng huyết áp của mẹ chưa được kiểm soát tối ưu trong khi thai nhi đã đủ tháng, ê-kíp trực đã tiến hành hội chẩn chuyên môn khẩn cấp và chỉ định mổ lấy thai chủ động.

Ca phẫu thuật được khẩn trương thực hiện, bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh.

Thế nhưng trong quá trình mổ lấy thai, ê-kíp phẫu thuật tiếp tục phát hiện khối u buồng trứng phải có kích thước lớn, khoảng 7cm. Ngay trên bàn mổ, các bác sĩ cẩn trọng bóc tách khối u nhưng vẫn bảo tồn toàn vẹn cấu trúc và chức năng buồng trứng cho người bệnh.

Như vậy chỉ trong một lần can thiệp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé trong một ca bệnh có nền tảng tiền sản giật nặng, đồng thời xử lý triệt để bệnh lý u buồng trứng đi kèm, bảo lưu trọn vẹn thiên chức làm mẹ cho sản phụ.

Ông Mehdi Rhandour, chồng của sản phụ cho biết: "Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cứu sống vợ và con trai tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi đứa con đầu lòng của tôi, bé Issa, được sinh ra tại Việt Nam".