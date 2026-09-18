Báo động đỏ ở tuần thai 19

Thai phụ L.T.A (19 tuổi, Hà Nội) mang song thai và chủ động chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để theo dõi từ những ngày đầu. Ở tuần thứ 12, hai bé vẫn phát triển bình thường.

Tuy nhiên, đến tuần 19, các bác sĩ phát hiện cặp song thai mắc Hội chứng truyền máu song thai (TTTS) giai đoạn II. Tình trạng trở nên nguy cấp khi một thai nhi bị cạn sạch nước ối, không còn thấy nước tiểu trong bàng quang và có xu hướng chậm phát triển.

Cuộc hội chẩn khẩn cấp do TS.BS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện chủ trì đã thống nhất phương án can thiệp mới nhất: Nội soi buồng ối, dùng laser quang đông các mạch máu thông nối trên bánh rau nhằm ngăn dòng máu truyền bất thường, giữ lại sự sống cho hai bé.

Ngày 12/5, ca can thiệp chính thức bắt đầu. Ở tuổi thai chỉ 19 tuần, cấu trúc bào thai vô cùng mỏng mảnh, mỗi thao tác lách camera hay đi tia laser đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Em bé được chăm sóc đặc biệt bởi đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Tiến Thành

Để giải tỏa áp lực tâm lý, sản phụ trẻ đã xin phép ê-kíp được mở nhạc Doraemon remix. Dù bất ngờ trước đề nghị ngộ nghĩnh này, các bác sĩ vẫn vui vẻ đồng ý, coi đây là phương thuốc tinh thần giúp người mẹ trẻ tiếp thêm nghị lực đồng hành cùng hai con.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Ngay sau can thiệp, sức khỏe hai thai nhi ổn định trở lại. Thai nhi bị cạn ối trước đó đã bắt đầu xuất hiện nước tiểu trong bàng quang, lượng nước ối dần khôi phục.

Tuy nhiên, thách thức chưa dừng lại ở đó. Khoảng 3 tuần sau, các bác sĩ tiếp tục phát hiện biến chứng thứ hai: Hội chứng song thai thiếu máu đa hồng cầu (TAPS). Lúc này, một thai có dấu hiệu thiếu máu nặng, trong khi thai còn lại rơi vào tình trạng cô đặc máu.

Những diễn biến âm thầm này được ê-kíp y bác sĩ theo dõi sát sao qua từng hình ảnh siêu âm và Doppler định kỳ. Bệnh viện lập tức điều chỉnh chế độ chăm sóc, dinh dưỡng đặc biệt và bổ sung sắt cho thai phụ. Nhờ sự can thiệp kịp thời, chỉ sau 1 tuần, tình trạng của cả hai thai nhi đã cải thiện rõ rệt.

Quả ngọt sau chặng đường gian nan

Đến ngày 2/8, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 32, sản phụ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Cặp song thai chào đời sớm hơn dự kiến với cân nặng lần lượt là 1,2kg và 1,4kg.

Ngay sau khi sinh, hai "chiến binh nhỏ" được chuyển về chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh. Dưới sự theo dõi sát sao và điều trị tích cực, hai em bé lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Bé thứ nhất đủ điều kiện xuất viện vào ngày 7/9, và bé còn lại cũng được trở về trong vòng tay gia đình vào ngày 12/9.

Hai bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: GĐCC

Trong ngày ra viện, gia đình đã đưa hai bé quay lại Trung tâm Can thiệp bào thai để gặp lại những người bác sĩ từng đặt nền móng cho sự sống của các em từ khi mới 19 tuần tuổi.

Theo TS. BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các bác sĩ của Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh & Sơ sinh và Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hội chứng truyền máu song thai là bệnh lý hiếm gặp, xảy ra trong thai kỳ khi người mẹ mang thai cặp song sinh cùng trứng và cùng một bánh nhau. Tỷ lệ mắc hội chứng truyền máu song thai là 0,1-1,9/1000 trẻ sinh ra.

Hội chứng sẽ dẫn đến tình trạng máu phân phối không đều giữa các thai nhi do ở bánh nhau xuất hiện những bất thường trong mạch máu, khiến lượng máu cung cấp cho một đứa trẻ được truyền đến đứa trẻ còn lại qua nhau thai.

Trong đó, một trẻ cho máu và một trẻ nhận máu, trẻ nhận máu thường sẽ lớn hơn, huyết áp cao hơn so với bình thường, trẻ còn lại không nhận đủ lượng máu và chất dinh dưỡng, oxy nên sẽ nhỏ hơn. Khi mắc hội chứng truyền máu song thai nếu không được điều trị thì 90-100% thai nhi sẽ tử vong. Trường hợp một trong hai thai không còn thì 25% khả năng thai còn lại bị di chứng thần kinh nặng nề.