Ngày 14/1, Đội Cảnh sát giao thông cao tốc số 4, thuộc Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ trên đường tuần tra.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 6h sáng cùng ngày. Thời điểm trên, tổ tuần tra do thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng khi hết ca trở về đơn vị, tới km995 thuộc đường Hồ Chí Minh giao nhau với đường cao tốc đoạn Bùng - Vạn Ninh thì gặp xe ô tô BKS 73A-332.04.

Tổ tuần tra đưa bé trai chào đời trên ô tô của gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh: T.G

Lái xe là ông Nguyễn Văn Sỹ, trú tại Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) chở theo chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đang trở dạ có dấu hiệu sắp sinh.

Tổ tuần tra đã ngay lập tức dùng xe cảnh sát dẫn đường đưa xe chở chị Huyền tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, chị Huyền đã sinh một bé trai nặng 3,2kg ngay trên xe của gia đình. Sau đó, tổ tuần tra tiếp tục hỗ trợ dẫn đường đưa xe của gia đình chở chị Huyền đến bệnh viện để các y, bác sĩ kịp thời chăm sóc.

Hiện sức khỏe của 2 mẹ con chị Huyền đều ổn định.