Đây là thông tin được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ với báo chí tại hội nghị Sản khoa Việt - Pháp diễn ra sáng 10/11.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (9-10/11), thu hút 1.500 đại biểu và hơn 80 báo cáo viên trong và ngoài nước đến từ Pháp, Australia, Italy, Đức, Malaysia… Các đại biểu tập trung thảo luận những chủ đề được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực sản khoa như: Siêu âm chẩn đoán trước sinh, bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư, ung thư phụ khoa, rau cài răng lược, sảy thai liên tiếp, sinh non…

Trong đó, lần đầu tiên chuyên đề “Bảo tồn khả năng sinh sản của phụ nữ khi mắc ung thư” được giới thiệu, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị và bảo tồn khả năng sinh sản cho phụ nữ.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Giáo sư Ánh cho biết, trước đây khi phụ nữ mắc bệnh - đặc biệt là ung thư tại các cơ quan sinh sản - bác sĩ thường chỉ định cắt bỏ. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, xu hướng hiện đại hướng tới việc vừa điều trị cho người bệnh vừa bảo tồn và duy trì chức năng sinh sản, nội tiết cho phụ nữ.

“Một bệnh nhân 11 tuổi bị ung thư buồng trứng phải cắt bỏ để điều trị nhưng buồng trứng lành được bảo tồn theo kỹ thuật này. 13 năm sau, bệnh nhân được ghép lại buồng trứng và đã sinh con bình thường. Đến nay, đã có hàng trăm trẻ em trên thế giới được sinh ra từ việc bảo tồn mô buồng trứng ở những người mẹ bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ một phần”, Giáo sư Ánh chia sẻ.

Hiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai cái kỹ thuật trên. Bệnh viện đã chuẩn bị việc cử cán bộ đi học, đồng thời đề xuất với Bộ Y tế giải pháp đột phá đó nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kỹ thuật bảo tồn mô buồng trứng được chỉ định cho những người bị ung thư vùng tiểu khung và phải xạ trị, do xạ trị có nguy cơ cao phá hủy buồng trứng lành. Ngoài ra, kỹ thuật cũng có thể áp dụng trong một số phụ nữ mong muốn sinh con ở tuổi 40… Tuy nhiên, Giáo sư Ánh nhấn mạnh, không khuyến khích phụ nữ thực hiện kỹ thuật này chỉ để sinh con muộn.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá, hội nghị đã tập trung vào các chuyên đề tiên phong như: trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc thai kỳ và ung thư cổ tử cung; di truyền học trong chẩn đoán trước sinh; hỗ trợ sinh sản hiện đại; bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư; phẫu thuật nội soi ít xâm lấn…

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, ngành sản phụ khoa cần tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các thuật toán học máy trong sàng lọc nguy cơ, chẩn đoán sớm và quản lý thai kỳ nguy cơ cao, để không một thai phụ nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao công nghệ trong mô hình “trường - viện - bệnh viện”, hình thành các trung tâm xuất sắc về hỗ trợ sinh sản, ung thư phụ khoa, y học bào thai và di truyền học, đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế.

Theo thống kê của Cơ sở dữ liệu ung thư toàn cầu năm 2020 cho thấy, Việt Nam có khoảng 4.000 ca mắc mới ung thư cổ tử cung mỗi năm, trong đó hơn 2.000 ca tử vong. Tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung ở Việt Nam năm 2020 là 6,6 trên 100.000 phụ nữ, chiếm 2,3% tỷ lệ ung thư chung. Tỷ lệ tử vong là 3,4 trên 100.000 người. Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính, thường gặp đứng hàng thứ 4 ở phụ nữ và thứ 2 ở phụ nữ độ tuổi sinh sản sau ung thư vú.