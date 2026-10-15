Mang tam thai tự nhiên với 3 buồng ối và 2 bánh rau khi đang sinh sống tại Hàn Quốc, chị Ngọc Anh (31 tuổi) quyết định trở về Việt Nam với mong muốn được theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ.

Tuần thứ 14, sản phụ quyết định tìm đến Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để theo dõi thai kỳ. Đến tuần 16 của thai kỳ, các bác sĩ chẩn đoán 2 thai chung bánh rau xuất hiện hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II với những diễn tiến nhanh chóng.

Tình hình thai kỳ trở nên phức tạp khi một thai nhi xuất hiện dấu hiệu thiếu ối nặng, không thấy bàng quang và gần như không cử động. Trong khi đó, thai còn lại lại rơi vào tình trạng đa ối do nhận quá nhiều máu.

Bên cạnh đó, thai phụ còn có nhân xơ tử cung và rau bám mặt trước gây thêm rất nhiều nguy cơ và khó khăn cho quá trình thực hiện thủ thuật. Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp bác sĩ tại Trung tâm Can thiệp bào thai đã quyết định tiến hành phẫu thuật laser nhằm giữ lại 1 trong 2 thai đang mang hội chứng truyền máu.

Em bé chào đời trong sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: Tiến Thành

Ca phẫu thuật can thiệp được triển khai khẩn trương ngay trong ngày 21/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Dù đối mặt với vô vàn thách thức chuyên môn, các y bác sĩ đã lựa chọn được đường vào phù hợp nhất, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu cũng như giảm thiểu việc kích thích các cơn co tử cung của thai phụ. Sau can thiệp, các thai nhi phát triển và cử động tốt, sức khỏe biến chuyển tích cực và không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu chảy máu hay bong rau nào.

Sau phẫu thuật, 2 trong số 3 thai ban đầu được giữ lại, mỗi thai sở hữu một bánh rau và một buồng ối riêng biệt. Tuy nhiên, sau đó, một thai nhi xuất hiện tình trạng chậm tăng trưởng nghiêm trọng và không thể tiếp tục duy trì thai kỳ.

Tuy nhiên, đến tuần thứ 25, người mẹ xuất hiện các cơn chuyển dạ, buộc các bác sĩ phải chấm dứt thai kỳ đối với thai chậm tăng trưởng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi còn lại. Em bé nhận được sự chăm sóc và theo dõi sát sao tại Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Chị Ngọc Anh hạnh phúc đón con. Ảnh: Tiến Thành

Đến tuần thứ 28, khi nguy cơ sinh non ngày càng hiện hữu rõ rệt, các bác sĩ đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng em bé chào đời sớm bằng chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi và thuốc bảo vệ não cho thai nhi. Sau khi người mẹ được sử dụng đầy đủ liều thuốc theo đúng chỉ định y khoa, các cơn chuyển dạ xuất hiện.

Ngày 17/7, chị Ngọc Anh sinh thường thành công, đón em bé chào đời ở tuần thứ 28 nặng 1,2kg. Ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời, em bé lập tức được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị chuyên sâu.

Sau 2 tháng, em bé đã đạt 2,3kg, các chỉ số ổn định và đủ điều kiện trở về trong vòng tay gia đình.

Nhìn lại hành trình gian khó, chị Ngọc Anh chia sẻ rằng điều khiến chị yên tâm nhất là trong suốt thai kỳ, các bác sĩ luôn giải thích kỹ tình trạng của mẹ và các con, thường xuyên động viên chị giữ tinh thần vui vẻ, tích cực.

Trong ngày ra viện, chị rưng rưng nhắn gửi các bà mẹ đang mang thai đừng chủ quan dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Những bất thường ở thai nhi có thể diễn tiến rất nhanh và chỉ có thể phát hiện thông qua việc theo dõi, siêu âm và đánh giá chuyên sâu.