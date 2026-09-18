Thị trường ô tô đã qua sử dụng bước vào tháng 9/2026 với nguồn cung khá đa dạng ở tầm giá 500 triệu đồng. Đây là khoảng ngân sách được nhiều người mua xe lần đầu quan tâm bởi có thể tiếp cận những mẫu xe đời tương đối cao, thiết kế chưa quá lỗi thời và chi phí sử dụng ở mức vừa phải.

Tuy nhiên, cùng một mẫu xe, giá bán có thể chênh lệch đáng kể tùy phiên bản, số km đã chạy, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ và nguồn gốc xe. Dưới đây là đánh giá chi tiết về 4 mẫu xe cũ đời cao thuộc các phân khúc sedan, SUV đô thị và MPV 7 chỗ đang giao dịch sôi động trên các nền tảng bán xe trực tuyến Bonbanh.com.

Hyundai Accent 2021-2023: Nhiều trang bị trong tầm giá

Hyundai Accent cũ đời 2021-2023 là lựa chọn đáng xem xét trong tầm giá khoảng 395-475 triệu đồng. Ưu điểm nổi bật của Accent đời 2022-2023 là có tuổi đời chưa quá cao, kiểu dáng vẫn trẻ trung cùng danh sách trang bị tiện nghi tương đối phong phú. Tùy phiên bản, xe có màn hình giải trí 8 inch, khởi động từ xa, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Hyundai Accent 2021-2023 vẫn được nhiều người lựa chọn vì kiểu dáng không quá góc cạnh như mẫu xe hiện hành. Ảnh: Đại lý Hyundai

Một trong những điểm mạnh của Accent là kiểu dáng và danh sách trang bị. Nhiều người đánh giá ngoại hình của Accent đời này còn đẹp và bền dáng hơn so với đời xe hiện tại. Về trang bị, phiên bản cao cấp có cửa sổ trời, màn hình giải trí 8 inch, định vị, khởi động từ xa và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, phụ tùng phổ biến và hệ thống dịch vụ rộng giúp chi phí sử dụng Accent tương đối dễ kiểm soát. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến mẫu sedan này được nhiều người lựa chọn cho nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

Động cơ 1.4L trên các phiên bản này có công suất khoảng 100 mã lực, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng không hướng đến khả năng tăng tốc mạnh. Hàng ghế sau của Accent cũng không phải điểm mạnh nếu thường xuyên chở người cao lớn. Phần mui vuốt về phía sau khiến khoảng không trần xe hạn chế hơn.

Mazda3 2022-2024: Sedan cỡ C vẫn còn thời trang

Nếu chưa thỏa mãn với lựa chọn Hyundai Accent, người mua có thể xem xét đến Mazda3. Mức giá tham khảo trên thị trường xe cũ dao động từ 485-505 triệu đồng, chủ yếu là phiên bản Deluxe và Luxury. Mẫu xe sedan cỡ C này có lợi thế lớn về thiết kế. Ngôn ngữ Kodo giúp Mazda3 giữ được vẻ thanh lịch, thể thao ngay cả khi đặt cạnh nhiều mẫu xe mới.

Mazda3 cũ hút khách nhờ thiết kế không lạc mốt và nội thất cao cấp. Ảnh: Trọng Đạt

Nội thất cũng là điểm hấp dẫn của Mazda3 cũ. Cách bố trí cabin, vật liệu và thiết kế bảng táp-lô tạo cảm giác cao cấp hơn, vô lăng phản hồi tốt và cảm giác vận hành đầm chắc là điều mà một số đối thủ cũ cùng tầm giá không có.

Đổi lại, hàng ghế sau không phải thế mạnh. Khoảng để chân và không gian trần xe khá hạn chế, đặc biệt với hành khách cao lớn. Tiếng ồn từ lốp cũng có thể cảm nhận rõ khi xe chạy trên mặt đường xấu.

Toyota Raize cũ: SUV đô thị nhỏ gọn

Trong nhóm ô tô cũ dưới 500 triệu đồng, Toyota Raize đời 2021-2023 là lựa chọn đáng chú ý với người cần một mẫu xe gầm cao chủ yếu sử dụng trong đô thị. Giá tham khảo trên thị trường xe cũ khoảng 430-485 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng.

Toyota Raize có lợi thế nhờ kích thước nhỏ gọn, phù hợp với đường phố đông đúc và không gian đỗ xe hạn chế. Ảnh: TMV

Toyota Raize có lợi thế nhờ kích thước nhỏ gọn, khoảng sáng gầm khoảng 200mm, phù hợp với đường phố đông đúc và không gian đỗ xe hạn chế. Chiều dài cơ sở 2.525mm giúp không gian cabin được tối ưu tương đối tốt so với kích thước tổng thể. Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên xe gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí, tùy phiên bản.

Đổi lại, động cơ tăng áp 1.0L công suất 98 mã lực, có thể phát ra tiếng ồn khá rõ khi tăng tốc mạnh hoặc leo dốc. Hệ thống treo kiểu thanh giằng xoắn cũng khiến xe có cảm giác hơi cứng khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu. Với người cần một chiếc SUV cũ dưới 500 triệu, Raize chủ yếu phù hợp với nhu cầu đi phố, kích thước nhỏ và ưu tiên tính thực dụng.

Mitsubishi Xpander 2023-2024: MPV 7 chỗ thực dụng

Nếu ưu tiên khả năng chở người và cần một chiếc xe có thể kết hợp phục vụ gia đình với kinh doanh, Mitsubishi Xpander đời 2022-2024 là cái tên đáng chú ý. Giá xe cũ hiện có thể nằm trong khoảng 420-500 triệu đồng, tùy phiên bản số sàn hay số tự động và chất lượng xe.

Mitsubishi Xpander vẫn là một lựa chọn không thể bỏ qua ở phân khúc xe 7 chỗ đã qua sử dụng. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Ưu điểm nổi bật nhất của Xpander là không gian cabin rộng và cách bố trí ghế linh hoạt. Cấu hình 7 chỗ giúp xe phù hợp với gia đình đông người, trong khi các hàng ghế có thể gập để tăng khả năng chở hành lý. Hệ thống điều hòa có cửa gió cho hàng ghế sau, kết hợp dàn lạnh bố trí trên trần, giúp khả năng làm mát phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Khoảng sáng gầm khoảng 205 mm giúp Xpander có khả năng di chuyển linh hoạt hơn trên đường xấu và các đoạn đường ngập nhẹ. Động cơ 1.5L cũng được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, động cơ này không quá mạnh. Khi chở đủ 7 người cùng hành lý hoặc chạy đường đèo dốc, khả năng tăng tốc của xe khá hạn chế và tiếng động cơ dễ lọt vào cabin.

Hạn chế của Xpander đời này nằm ở nội thất sử dụng khá nhiều nhựa cứng và trang bị chưa phong phú. Khi chạy nhanh trên cao tốc, đặc biệt lúc xe không chở đủ tải, thân xe có thể cho cảm giác hơi bồng bềnh. Người mua xe cũ cần đặc biệt kiểm tra hệ thống treo, hộp số, thân vỏ và lịch sử bảo dưỡng nếu xe từng chạy dịch vụ.

Chọn xe nào với ngân sách dưới 500 triệu đồng?

Với tài chính 500 triệu đồng, thị trường đang trao quyền quyết định rất lớn cho người mua. Nếu ưu tiên sự trẻ trung và cảm giác cầm lái, Mazda3 là lựa chọn số một. Nếu cần gầm cao lội phố, hãy xem xét Toyota Raize. Để trung hòa giữa tiện nghi, đời cao và chi phí, Hyundai Accent rất đáng cân nhắc. Cuối cùng, bài toán thực dụng 7 chỗ chắc chắn gọi tên Mitsubishi Xpander.

Dù chọn mẫu xe nào, người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý đưa xe vào các đại lý chính hãng hoặc gara uy tín để kiểm tra kỹ lưỡng động cơ, khung gầm (tránh đâm đụng, thủy kích) và đối chiếu minh bạch hồ sơ pháp lý trước khi ký giấy mua bán.

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