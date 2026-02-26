GLOMO Awards - chuẩn mực vinh danh toàn cầu của ngành di động

GLOMO Awards là hệ giải thưởng thường niên nằm trong khuôn khổ Mobile World Congress (MWC) - sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất của hệ sinh thái di động toàn cầu. Giải thưởng được đánh giá bởi hơn 200 giám khảo độc lập và bao gồm 30+ hạng mục ở nhiều nhóm lĩnh vực, trong đó Tech4Good là hạng mục tôn vinh những sáng kiến công nghệ tạo tác động xã hội tích cực và bền vững, nơi nhiều tên tuổi lớn từng được vinh danh như SK Telecom (Hàn Quốc), China Mobile & Huawei (Trung Quốc), Telefónica/ProFuturo (Tây Ban Nha), Safaricom (Kenya) hay Fairphone (Hà Lan).

Việc Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) lần đầu lọt đề cử ở hạng mục này cho thấy sáng kiến “Connected Vietnam 2025” được đặt trong cùng “chuẩn mực” quốc tế về công nghệ vì cộng đồng.

Thông báo chính thức của Ban tổ chức Giải thưởng trên website

Việc Viettel Telecom được đề cử ở hạng mục Tech4Good là sự ghi nhận quốc tế cho những nỗ lực tiên phong của doanh nghiệp trong việc đảm bảo mỗi người dân đều được tiếp cận kết nối di động hiện đại và các dịch vụ số thiết yếu, đặc biệt là các nhóm yếu thế tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo - nơi luôn cần những nỗ lực bền bỉ và cách làm “đi đến tận cùng”.

Vì sao Viettel Telecom được đề cử: một quá trình hành động nhân văn - đồng bộ

Sáng kiến “Connected Vietnam 2025” là chiến lược toàn diện kết hợp hạ tầng - thiết bị - con người - dịch vụ số do Viettel Telecom triển khai đồng bộ trên quy mô toàn quốc. Điểm nhấn của sáng kiến là cách Viettel không chỉ thúc đẩy công nghệ mới, mà tổ chức chuyển đổi để mọi người dân có thể theo kịp.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viettel thực hiện chiến lược “3 trong 1” gồm chuyển đổi từ 2G lên 4G, nâng cấp thoại VoLTE và phổ cập 5G song song. Doanh nghiệp chủ động xác định các thuê bao 2G cần hỗ trợ, triển khai mô hình “đi từng ngõ - gõ từng nhà” để trực tiếp hướng dẫn người dân tại các thôn bản, xã vùng sâu vùng xa thích ứng với công nghệ mới.

Từ năm 2024 đến nay, Viettel đã chuyển đổi gần 10 triệu khách hàng sử dụng máy 2G và hỗ trợ miễn phí hơn 800.000 thiết bị 4G cho các thuê bao khó khăn với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng, đồng thời mở rộng vùng phủ sóng 4G/5G tới 98% dân số. Song song, Viettel thúc đẩy phổ cập 5G khi hoàn thành lắp đặt hơn 22.000 trạm phát sóng mới trong năm 2025, vượt kế hoạch theo cam kết với Chính phủ.

Không dừng ở hạ tầng, Viettel Telecom tiếp tục phá bỏ rào cản chi phí khi ra mắt các gói cước 5G dễ tiếp cận chỉ từ 100.000 VNĐ, đồng thời hợp tác các hãng thiết bị lớn như Apple, Samsung, OPPO, Motorola,... nhằm mang công nghệ 5G đến gần hơn với người dân.

Từ một nhà mạng viễn thông truyền thống, Viettel Telecom đang từng bước khẳng định vai trò “doanh nghiệp công nghệ vì cộng đồng”, lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số. Đề cử GLOMO Awards không chỉ là dấu mốc quan trọng trên hành trình hội nhập quốc tế của Viettel, mà còn là minh chứng cho cam kết xã hội dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam được sự ghi nhận từ cộng đồng di động quốc tế.

Lễ trao giải GLOMO Awards dự kiến diễn ra vào ngày 4/3/2026, trong khuôn khổ Mobile World Congress tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.

GLOMO (viết tắt của Global Mobile Award) là giải thưởng Di động Toàn cầu uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực viễn thông. Năm nay, triển lãm Di động Toàn cầu 2026 (Mobile World Congress - MWC) được diễn ra tại Barcelona từ ngày 2/3 đến 5/3. Giải thưởng do Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu - GSMA nhằm tôn vinh những đột phá trong công nghệ, công nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân, tổ chức và chính phủ trong việc thúc đẩy đổi mới ngành công nghiệp di động. Một số lĩnh vực giải thưởng lớn phải kể đến như: Mobile Technologies, Digital Everything, Devices, Tech4Good, và Government Leadership.

Hồng Anh