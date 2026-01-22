Đây là số liệu được công bố ngày 10/1 tại Hội nghị tổng kết khối bưu chính – viễn thông. Vùng phủ 5G đã tăng từ dưới 1% cách đây hai năm đến khoảng 90%, cho thấy sự bứt phá của hạ tầng số Việt Nam, đặc biệt khi 5G là công nghệ nền tảng cho các ứng dụng dữ liệu thế hệ mới, tự động hoá, IoT, thành phố thông minh.

Doanh nghiệp nào đang dẫn đầu về 5G?

Riêng trong năm 2025, Việt Nam đã triển khai hơn 26.000 trạm 5G. Vào ngày 22/12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành triển khai hơn 20.000 trạm. Con số này cho thấy Viettel đang là doanh nghiệp tiên phong trong triển khai 5G, giữ khoảng cách lớn với các nhà mạng còn lại.

Theo số liệu do Viettel công bố, đến ngày cuối cùng của năm 2025, Tập đoàn này tiếp tục triển khai mới để nâng tổng số trạm lên 30.000. Những con số này cho thấy Viettel đang sở hữu vùng phủ 5G vượt trội.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ, đột phá về hạ tầng góp phần đột phá về thuê bao, doanh thu dịch vụ cho Viettel trong năm 2025. Ảnh: Viettel

Theo tổ chức đánh giá độc lập Ookla, Viettel cũng được đánh giá là mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam, với 97,4% mẫu đo đạt hoặc vượt ngưỡng tốc độ tải xuống 5 Mbps và tải lên 1 Mbps. Kết quả này có được từ việc mở rộng mạng 5G liên tục trong năm 2025.

“Đột phá về hạ tầng góp phần đột phá về thuê bao, doanh thu dịch vụ cho Viettel trong năm 2025, cho thấy sự cộng hưởng giữa mạng lưới và kinh doanh”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nói về kết quả kinh doanh tích cực của Tập đoàn này trong năm qua. Năm 2025, Viettel đạt được mức tăng trưởng 13,8%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và hiện có gần 13 triệu thuê bao 5G.

“Phổ cập 5G là lời cam kết của Viettel với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, đưa công nghệ đến với mọi người, mọi nhà ở cả thành thị và nông thôn”, đại diện Viettel cho biết thêm, với mục tiêu triển khai tiếp tục 20.000 trạm 5G trong năm 2026.

Chìa khoá cho hàng loạt ứng dụng công nghệ mới

Hình ảnh về xe tự lái, nhà máy tự động, ngôi nhà thông minh, hệ thống giám sát đô thị hay bác sĩ phẫu thuật từ xa thường được xem là biểu tượng của công nghệ tiên tiến. Trong thực tế, mỗi thiết bị hay ứng dụng đó lại có nhu cầu về khả năng kết nối khác nhau.

Xe tự lái đòi hỏi dữ liệu cực kỳ chính xác với độ trễ siêu thấp trong điều kiện di chuyển liên tục ở tốc độ cao. Những nhà máy thông minh cần quản lý hàng triệu thiết bị, robot, cần cẩu, dây chuyền,… giao tiếp liên tục với mật độ thiết bị vô cùng lớn. Những thiết bị giám sát, cảm biến môi trường, đất đai lại chỉ cần tốc độ kết nối thấp nhưng phải tiết kiệm năng lượng. Các bác sĩ phẫu thuật trực tuyến thì cần một đường truyền kết nối tốc độ siêu cao cho hình ảnh siêu rõ nét, thực tế với mức độ phản ứng tức thời để điều khiển dao mổ từ xa.

5G là chìa khóa mở ra hàng loạt ứng dụng công nghệ mới như xe tự lái, nhà máy tự động, ngôi nhà thông minh. Ảnh: Viettel

Mỗi nhu cầu đó không thể giải quyết triệt để với các mạng viễn thông trước 5G. Đổi lại cho năng lực truyền tải dữ liệu cao và độ trễ thấp, 5G thường cần nhiều trạm phát sóng hơn các thế hệ mạng trước để có thể sử dụng thực tế một cách liền mạch.

Lý do là 5G hoạt động dựa trên băng tần tần số cao, có tầm phủ sóng ngắn hơn và khả năng xuyên vật cản kém hơn so với các băng tần thấp mà 4G sử dụng. Một mạng 5G hiệu năng cao, sử dụng ổn định sẽ cần nhiều trạm phát sóng hơn so với mạng 4G tương đương.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định mục tiêu xây dựng hạ tầng công nghệ số tiên tiến hiện đại và phủ sóng 5G toàn quốc trước năm 2030. 5G và các mạng viễn thông thế hệ mới với các tính chất nền tảng cũng được xác định là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trên thế giới, 5G đã trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành viễn thông sau nhiều năm bão hoà.

Thông thường, để đạt được vùng phủ 5G sâu trên phạm vi toàn quốc sẽ cần khoảng 4-7 năm, trường hợp của các nước như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Do đó, mục tiêu phổ cập 5G tại Việt Nam đòi hỏi sự quyết tâm và đầu tư lớn từ các doanh nghiệp hạ tầng số.

“Năm 2026, Cục Viễn thông đặt mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến với một số mục tiêu cụ thể như tốc độ di động đạt 170 Mbps, tốc độ cố định đạt 300 Mbps; 99% dân số được phủ sóng 5G”, đại diện Cục Viễn thông cho biết tại cuộc họp ngày 10/1.

Cùng với việc triển khai hạ tầng, Viettel đã tự chủ nghiên cứu chế tạo thành công hệ sinh thái thiết bị cho mạng 5G. “Viettel đặt mục tiêu dẫn đầu về hạ tầng 5G, tập trung vào tích hợp AI và các dịch vụ xanh bền vững, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và thế giới”, đại diện Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) chia sẻ.

Quang Phạm