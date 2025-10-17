Sáng nay (17/10), tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên, nhiều lực lượng chức năng được triển khai để kiểm soát khu vực cổng. Một số người dân cũng có mặt để theo dõi phiên xét xử.

Bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, quê Nghệ An) cùng người thân có mặt từ sớm để tham gia phiên xét xử. Ông Thành xuất hiện với vẻ mặt khá căng thẳng, lo lắng.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành và kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại tòa sáng 17/10

Toàn cảnh phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, bị cấm nuôi nhốt, mua bán và có giá trị cao trên thị trường. Từ đó, Thành nảy sinh ý định nhân giống loài này để bán kiếm tiền chi tiêu. Đến năm 2024, Thành mua một cá thể gà lôi trống từ một người lạ ở Cần Thơ thông qua mạng xã hội với giá 4,5 triệu đồng.

5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Thái Khắc Thành liên hệ và trao đổi với một người lạ ở huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An, để đổi con chim chích chòe lửa đang nuôi lấy hai con gà lôi mái. Thành đưa số gà này về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Trong quá trình nuôi, bị cáo không thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau một thời gian nuôi, hai con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, trong đó 10 trứng nở thành gà con, 3 trứng còn lại bị hỏng. Đến tháng 3/2025, do có nhu cầu bán gà con lấy tiền, Thái Khắc Thành sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh đàn gà lôi. Sau đó, một tài khoản lạ nhắn tin hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thỏa thuận giá bán là 500.000 đồng/con, tổng số tiền giao dịch là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, vào khoảng 7h ngày 2/4, chiếc ô tô chở theo 10 con gà con khi di chuyển đến khu vực đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) đã bị lực lượng Công an tỉnh kiểm tra và thu giữ toàn bộ số gà nói trên.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng.

Chiều 8/8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi kết thúc phiên tòa, vợ con anh Thành ôm nhau khóc nức nở. Vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận với nhiều luồng ý kiến.

Đến 13/8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.

Được biết, loài gà lôi trắng từng thuộc nhóm IB – loài động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, nhưng đã được chuyển sang nhóm IIB – loài bị hạn chế khai thác – theo Thông tư 27, có hiệu lực từ ngày 1/7.

