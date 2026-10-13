Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con đường tơ lụa”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi sao chép, chỉnh sửa và tổ chức vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền trên không gian mạng của Huỳnh Viết Thành (26 tuổi, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), thu lợi bất chính hơn 97 triệu đồng.

Đối tượng Huỳnh Viết Thành. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 7/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam.

Sau khi chỉnh sửa, Thành đổi tên trò chơi thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua website vinsro.online. Thành đã thu lợi bất chính hơn 97,4 triệu đồng.

Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép từ trò chơi “Silkroad Origin - Con đường tơ lụa”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Huỳnh Viết Thành về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan.