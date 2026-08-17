Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hưng (SN 1994), Nguyễn Văn Phúc (SN 1992, cùng trú Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (SN 1992, trú TP Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền tác giả”, xảy ra tại phường Ninh Xá.

Các bị can Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, nhóm này bị cáo buộc đã sao chép, đánh cắp bản quyền trò chơi điện tử trực tuyến “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành, sau đó đưa vào vận hành game lậu có tên “Sro Thổ quỷ” nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Facebook quản trị trò chơi “Sro Thổ quỷ” có dấu hiệu phát hành game khi chưa được phê duyệt, cấp phép về nội dung, kịch bản; đồng thời có dấu hiệu sao chép, xâm phạm bản quyền game “Con đường tơ lụa”.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra.

Ngày 14/7, Ban chuyên án phá án, khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2026 đến nay, Hưng đã bàn bạc với Phúc và Huỳnh để tạo lập, quản trị, vận hành “Sro Thổ quỷ”. Các đối tượng phân công thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu, xây dựng website, quản trị hệ thống, quảng bá, thu hút người chơi, tổ chức nạp tiền và quản lý nguồn thu.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện một số người tham gia game có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trên không gian mạng. Ngày 14/8, cơ quan điều tra khởi tố thêm Trần Thanh Vũ (SN 1994, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (SN 1995, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội “Đánh bạc”.

Bị can Trần Thanh Vũ và Đinh Đức Thắng (từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.