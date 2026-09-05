Theo kết luận điều tra, “ông trùm” Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội) trong vụ web lậu 'Xôi Lạc TV' cùng 73 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong đó, Phạm Nguyễn Dũng bị xác định có hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được chủ thể quyền liên quan cho phép đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong kết luận điều tra, cơ quan công an đề cập yêu cầu bồi thường thiệt hại của các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan trong vụ án.

Cụ thể, Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 122 tỷ đồng. Khoản thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được Giải Ngoại hạng Anh cấp quyền sử dụng quyền phát sóng tại Việt Nam (K+ và FPT).

Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án.

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) ước tính sơ bộ mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 2.207 tỷ đồng. Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được VSTV cấp quyền khai thác/phân phối nội dung tại Việt Nam và của Giải ngoại hạng Anh.

Ảnh: Chụp màn hình

Phía VSTV đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) chưa thống kê được chính xác thiệt hại do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. VTVcab đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Theo CQĐT, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) chưa cử người đại diện làm việc đồng thời chưa cung cấp thiệt hại cụ thể gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền.

Kiến nghị của cơ quan điều tra

CQĐT cho rằng quá trình điều tra vụ án nhận thấy, hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng có tính chất tổ chức, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn công nghệ để che giấu người thực hiện, duy trì hoạt động của website, khai thác quảng cáo và thu lợi bất chính.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, CQĐT kiến nghị như sau:

Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam.

Trong đó xác định rõ chủ sở hữu quyền, tổ chức được chuyển giao quyền khai thác, phát sóng, phân phối, thời hạn, lãnh thổ và phạm vi quyền được chuyển giao, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng xác định chính xác chủ thể quyền và hành vi xâm phạm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan công an, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, nhà cung cấp máy chủ, tên miền, nền tảng quảng cáo... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ các website có hành vi phát sóng, truyền dẫn, phát lại trái phép nội dung được bảo hộ; đồng thời thu thập dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với người sử dụng Internet, chủ sở hữu website, lập trình viên, quản trị viên và các cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.