Liveshow 5 Sao Mai 2026 tối 1/11 chứng kiến những thử nghiệm âm nhạc đa dạng của Top 8 thí sinh với chủ đề “Giao thoa”. Đỗ Hải Đăng gây chú ý với phần trình diễn nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Liveshow 5 Sao Mai 2026 diễn ra tối 1/11 với chủ đề “Giao thoa”, đặt Top 8 thí sinh trước một thử thách không hề dễ dàng. Trong nghệ thuật, sự kết hợp giữa các loại hình và chất liệu luôn mở ra những cách thể hiện mới. Với âm nhạc, sự giao thoa có thể được thể hiện qua việc kết hợp chất liệu truyền thống với cách hòa âm, phối khí hiện đại. Tuy nhiên, làm mới một ca khúc không chỉ đơn thuần là thay đổi bản phối. Người hát còn phải tìm được sự cân bằng giữa các chất liệu, làm chủ phần trình diễn và giữ được dấu ấn riêng để không bị bản phối lấn át.

Ban giám khảo Liveshow 5 gồm NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời của đêm thi là nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn.

Hội đồng ban giám khảo tại Liveshow 5.

Cuộc đua đến ngôi vị cao nhất bước vào hồi gay cấn

Đỗ Hải Đăng lựa chọn Tháng tư là lời nói dối của em với cách thể hiện nhẹ nhàng, tập trung khai thác những sắc thái cảm xúc trong câu chuyện tình yêu.

NSND Tấn Minh bày tỏ sự hài lòng với phần trình diễn của Đỗ Hải Đăng, đồng thời đánh giá nam thí sinh có giọng hát chắc chắn, giữ nhịp và phách tốt. Trong khi đó, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn dành lời khen cho lựa chọn ca khúc có độ khó, đòi hỏi khả năng phô diễn kỹ thuật. Chị nhận xét Hải Đăng thể hiện ngày càng chín chắn và có sự tiến bộ trong cách trình diễn. Ca sĩ Trọng Tấn cũng đánh giá Hải Đăng là nghệ sĩ triển vọng, đồng thời cho biết đặc biệt yêu thích giọng hát của nam thí sinh.

Thí sinh Đỗ Hải Đăng

Với liên khúc Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn, Nguyễn Đỗ Khánh An lựa chọn khai thác chất liệu âm nhạc dân gian gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Hai ca khúc mang màu sắc riêng được kết nối trong cùng một phần trình diễn, vừa làm nổi bật âm hưởng truyền thống cho thấy cách xử lý và dấu ấn cá nhân của nữ thí sinh.

Đây là tiết mục được đánh giá cao trong đêm thi. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận xét Khánh An kết hợp các ca khúc mượt mà, phù hợp với màu sắc tác phẩm. Chị đánh giá thí sinh có giọng hát sáng, kiểm soát cao độ tốt và xử lý âm thanh chuẩn xác. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khẳng định chưa bao giờ thất vọng về phần trình diễn của Khánh An và đánh giá tiết mục gần như hoàn hảo.

Nguyễn Đỗ Khánh An

Tiếp tục phong độ ấn tượng, thí sinh Mai Thu Hương lựa chọn Hồ trên núi, một sáng tác mang âm hưởng trữ tình, gợi lên vẻ đẹp của thiên nhiên và tình yêu quê hương, đất nước. Nhạc sĩ Giáng Son đánh giá Mai Thu Hương mang đến bản phối mới lạ, đồng thời nhận xét Thu Hương có tư duy sáng tạo nổi bật nhất trong số 4 thí sinh biểu diễn đầu tiên.

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng bản phối tạo cảm giác choáng ngợp, thể hiện rõ sự giao thoa giữa âm thanh hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống. Anh nhận xét: “Đây đúng là giao thoa”, đồng thời đánh giá cao sự độc đáo trong cách kết hợp các yếu tố âm nhạc.

Trong Liveshow 5, Nguyễn Xuân Dũng lựa chọn Đàn chim Việt của cố nhạc sĩ Văn Cao. Bằng giọng hát nội lực cùng lối trình diễn hào sảng, nam thí sinh đã thể hiện xuất sắc tinh thần và khí thế tự hào dân tộc của ca khúc.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao cách xây dựng cao trào ở phần sau tiết mục của Nguyễn Xuân Dũng, đồng thời nhận xét bản phối thú vị. Chị cho rằng đoạn kết giúp Xuân Dũng phát huy sở trường, đặc biệt ở những nốt cao. Trong khi đó, nhạc sĩ Giáng Son cũng dành lời khen cho bản phối, song nhận định cách hòa âm đã phần nào che lấp những hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh.

Màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Xuân Dũng:

Hoàng Thu Hà lựa chọn liên khúc Giận mà thương, đưa làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh đến với sân khấu Sao Mai 2026. Qua phần trình diễn, nữ thí sinh tiếp tục thể hiện sự yêu thích và gắn bó với dòng nhạc dân gian, đồng thời khai thác nét mộc mạc, sâu lắng của âm nhạc quê hương. Ca sĩ Trọng Tấn nhận xét Thu Hà có phần thể hiện khá tốt ở đoạn đầu, song đôi chỗ mất kiểm soát ở phần sau. Trong khi đó, nhạc sĩ Giáng Son khuyên Hoàng Thu Hà cần dành thời gian tìm hiểu bản thân, xác định rõ điểm mạnh và điểm yếu để lựa chọn hướng thể hiện phù hợp hơn.

Trong khi đó, Nguyễn Mộc An lựa chọn Lời khèn trong sương núi, ca khúc mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc đưa những nét văn hóa vùng cao lên sân khấu Sao Mai 2026. Ca sĩ Trọng Tấn kỳ vọng nhiều hơn ở Nguyễn Mộc An bởi ca khúc này khá an toàn với cô. Anh cũng lưu ý Mộc An cần kiểm soát cao độ tốt hơn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét cách xử lý bài hát của cô còn phẳng, song đánh giá phần rap là điểm sáng của tiết mục.

Nguyễn Mộc An

Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu Sao Mai 2026

Đêm Liveshow 5 thêm phần trọn vẹn nhờ sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời Đinh Mạnh Ninh và Ngọc Khuê, mang đến nhịp cầu giao thoa âm nhạc đầy sắc màu giữa các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu.

Nếu Đinh Mạnh Ninh đại diện cho tinh thần trẻ trung, tươi mới và giàu cảm xúc qua Đường tới ngày mai thì Ngọc Khuê lại khẳng định vị thế với màu sắc dân gian đương đại đậm chất bản sắc trong Mái đình làng biển. Sự nâng bước và giao thoa đầy ăn ý từ hai giọng ca đàn anh, đàn chị không chỉ góp phần làm phong phú không gian thưởng thức còn tạo nên điểm tựa thăng hoa, tiếp thêm cảm hứng cho các thí sinh trong đêm thi.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh

Bên cạnh các phần trình diễn, Liveshow 5 thêm ấm cúng với sự trở lại của dàn cựu thí sinh Sao Mai: NSND Hồng Hạnh, ca sĩ Hồng Ngọc, Bảo Yến và Thành Lê. Từng đi qua áp lực cuộc thi, ca sĩ Hồng Ngọc đánh giá cao format mới khi trao trọn không gian cho thí sinh thử nghiệm và bứt phá. Nữ ca sĩ chia sẻ, việc liên tục học hỏi và làm mới mình trong thời gian ngắn là bài toán khó ngay cả với nghệ sĩ lâu năm, đồng thời dành lời khen đặc biệt cho hai gương mặt nổi bật là Mai Thu Hương và Hải Đăng.

H’Vi Ktla và Bùi Nguyễn Bảo Anh dừng chân đầy tiếc nuối

Gửi gắm niềm tin tới dàn thí sinh, ca sĩ Thành Lê nhắn nhủ các giọng ca trẻ giữ vững niềm đam mê âm nhạc dù hành trình tại cuộc thi có dừng lại. Chúc mừng một đêm thi trọn vẹn, nữ ca sĩ không giấu được sự tự hào: “Các bạn rất đẹp, hát hay, bản lĩnh và làm được những điều mà 19 năm trước các chị chưa làm được”.

Liveshow 5 của Sao Mai khép lại trong tiếc nuối cho cả H’Vi Ktla và Bùi Nguyễn Bảo Anh khi những nỗ lực bứt phá của cả hai đều chưa đủ vượt qua rào cản kỹ thuật.

H'Vi Ktla

Với ca khúc Ai cần ai của Hứa Kim Tuyền, H’Vi Ktla gây chú ý bởi phong thái tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Dù được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao khi xử lý khá tốt bản phối Latin đầy thử thách, cô vẫn lộ hạn chế về phát âm và cao độ theo góp ý từ ca sĩ Trọng Tấn, khiến phần trình diễn chưa thể thuyết phục ban giám khảo để trao cơ hội đi tiếp.

Bùi Nguyễn Bảo Anh cũng ngậm ngùi dừng bước khi mạo hiểm thử sức với phong cách trái sở trường qua bản phối mới Làng quan họ quê tôi. Dù tinh thần bước ra khỏi vùng an toàn được PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn ghi nhận, giọng hát của cô vẫn còn chênh vênh, cộng thêm việc bỏ lỡ điểm nhấn duyên dáng từ chiếc quạt theo gợi ý của nhạc sĩ Giáng Son khiến tiết mục chưa thể giúp cô đi xa hơn.

Bảo Anh

Điểm mới đáng chú ý bắt đầu từ Liveshow 5 là top 3 thí sinh sở hữu lượt bình chọn cao nhất cho giải Khán giả bình chọn trên ứng dụng VTVgo được công khai trực tiếp ngay trên sóng truyền hình.

Bài, clip: Bảo Quyên

Ảnh: BTC