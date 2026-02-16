Trao tặng quà Tết Bính Ngọ 2026, lan tỏa hơi ấm Sao Mai

Gửi trao hơi ấm Xuân Bính Ngọ đến với bà con Triệu Sơn, Thanh Hóa

Chung tay mang xuân ấm đến mọi nhà

Với ngân sách gần 9 tỷ đồng, hành trình yêu thương năm nay là sứ mệnh mang hy vọng, mang hương vị xuân ấm áp đến với hàng ngàn hộ gia đình khó khăn tại ba tỉnh: An Giang, Tây Ninh và Thanh Hóa. Mỗi phần quà trao đi là kết tinh của sự thấu cảm, được đội ngũ cán bộ nhân viên Sao Mai Group chuẩn bị bằng tất cả sự trân trọng và tỉ mỉ.

Chia sẻ yêu thương cùng bà con phường Tân Châu

Chương trình tập trung vào việc mang lại những hỗ trợ thiết thực nhất cho bà con. Đó là sự hỗ trợ tài chính kịp thời với phần tiền mặt gửi tặng trực tiếp là "nguồn lực" quý giá giúp bà con chủ động trong việc trang trải chi phí cấp thiết, mua sắm lễ vật để bàn thờ gia tiên thêm tươm tất, ấm cúng. Đồng thời, chương trình còn mang đến những nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn cao cấp, nước mắm đậm đà - những "gia vị hạnh phúc" không thể thiếu trong gian bếp ngày xuân, giúp bà con được thưởng thức hương vị Tết đủ đầy.

Cầm trên tay phần quà Tết từ Sao Mai, nhiều người dân tại An Giang chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, hễ thấy xe của Sao Mai về là tụi tui biết Tết đã đến rất gần. Những món quà này giúp gia đình có cái Tết no đủ hơn và là sự an ủi, động viên rất lớn để chúng tôi cố gắng cho năm mới".

Góp phần nâng tầm diện mạo quê hương

Song hành với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, Sao Mai Group còn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp hàng đầu trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong Xuân Bính Ngọ năm nay, Sao Mai đã chi nguồn kinh phí lớn để thiết kế và trang trí hệ thống đèn hoa nghệ thuật tại nội ô Long Xuyên, cổng chào Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm và không gian quanh Hồ Thủy Liêm trên đỉnh Thiên Cấm Sơn huyền thoại.

Với sự đầu tư bài bản và sáng tạo, những công trình nghệ thuật này đã tăng thêm vẻ rực rỡ, mang đến không khí hội hè rộn rã, tạo điểm nhấn đặc sắc cho du khách thập phương check-in trên đỉnh Núi Cấm. Việc dành ngân sách lớn cho mỹ quan đô thị khẳng định triết lý của Sao Mai: Phát triển kinh tế luôn đi đôi với việc làm đẹp cho đời và phụng sự xã hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình năm nay, đại diện Lãnh đạo Sao Mai Group cho biết: “Chúng tôi quan niệm rằng, một cái Tết trọn vẹn không chỉ là cơm no áo ấm mà còn phải là niềm vui tinh thần rạng rỡ. Do đó, chúng tôi dành nguồn kinh phí khá lớn để trang hoàng phố phường và các khu du lịch, mong muốn mỗi người dân dù ở hoàn cảnh nào cũng được tận hưởng vẻ đẹp rực rỡ nhất của mùa xuân trên quê hương”.

Sắc xuân rực rỡ tại KDL Lâm viên Núi Cấm

Văn hóa từ tâm "Chia sẻ khó khăn - Nhân đôi hạnh phúc"

Hành trình “Tết vì Người nghèo 2026” lan tỏa sức nóng từ miền Tây sông nước An Giang, vượt qua nắng gió Tây Ninh và dừng chân tại vùng đất địa linh nhân kiệt Thanh Hóa. Tại mỗi điểm đến, chương trình truyền đi những thông điệp tích cực, khích lệ bà con vươn lên trong cuộc sống.

Gửi trao hơi ấm, trọn nghĩa vẹn tình tại Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi & Người già neo đơn Long Xuyên

"Chia sẻ khó khăn - Nhân đôi hạnh phúc" chính là một vòng tuần hoàn của lòng tốt. Suốt chặng đường gần 30 năm, Sao Mai đã xác lập vị thế vững chắc là một doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, điều làm nên bản sắc riêng biệt lại là sự bền bỉ, nhất quán trong các hoạt động phụng sự cộng đồng.

Giữa sắc xuân đang tràn ngập phố phường, hình ảnh những chuyến xe mang logo Sao Mai miệt mài lăn bánh trên mọi nẻo đường đã trở thành biểu tượng của sự tử tế và lòng trắc ẩn. Khép lại một năm cũ, mở ra một năm mới Bính Ngọ 2026, Sao Mai Group cam kết sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình nhân ái, cùng nhân dân cả nước đón những mùa xuân an vui, thịnh vượng và hạnh phúc.

Khải Thịnh