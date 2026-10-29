Tập 12 Sao nhập ngũ 2026, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Quốc Trường và các nghệ sĩ có trải nghiệm nhớ đời khi đi tàu ra Trường Sa.

Tập 12 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, 7 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik và Minh Trang lên tàu Hải quân 905 hướng về Trường Sa.

Lần đầu, các nghệ sĩ trải nghiệm cảm giác say sóng được xem là "đặc sản" khi đến Trường Sa. Ở phòng nữ, Minh Trang mệt mỏi, chóng mặt còn Châu Bùi, Văn Mai Hương say sóng nặng, nôn thốc tháo, thậm chí không thể đứng lên sinh hoạt.

Ở phòng nam, Quốc Trường bị sóng đánh chao đảo khi đang tắm, nhiều lần ngã vào thành tàu còn Erik khó chịu, gần như nằm suốt hành trình. Với kinh nghiệm chống say xe, Phan Mạnh Quỳnh dùng suy nghĩ để tự "đánh lạc hướng" bản thân khỏi cảm giác buồn nôn.

Châu Bùi, Văn Mai Hương nôn thốc tháo do say sóng

Cán bộ trên tàu đã đến hỏi thăm, chia sẻ với các nghệ sĩ và động viên rằng đây là thời tiết bình thường.

Dù say sóng, các nghệ sĩ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, Thúy Ngân và Minh Trang hỗ trợ đội hậu cần chuẩn bị bữa ăn còn Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh trực quan sát tại cabin. Văn Mai Hương, Erik và Châu Bùi bị say sóng nặng nên được "đặc cách" nghỉ ngơi.

Chứng kiến các chiến sĩ hải quân bình tĩnh đối mặt với những con sóng lớn dồn dập, Phan Mạnh Quỳnh hết lời thán phục.

Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh trực đêm

Đêm đầu tiên trên tàu Hải quân 905, Văn Mai Hương, Erik và Châu Bùi vẫn không thể gượng dậy để ăn tối. Bốn nghệ sĩ còn lại đang dùng bữa thì một con sóng lớn bất ngờ ập đến khiến tàu rung lắc mạnh, chồng bát trên bàn bị xô đổ. Một thuyền viên hài hước tiết lộ “bí kíp sinh tồn” trên biển là "vừa ăn vừa giữ nồi”.

Sáng hôm sau, 7 nghệ sĩ dậy sớm tham gia nghi lễ chào cờ trên boong tàu. Họ xúc động mạnh trong khoảnh khắc cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời rộng lớn. Minh Trang, Châu Bùi nói đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời.

Trong buổi sinh hoạt văn nghệ làm quen cùng với các chiến sĩ trên tàu, 7 nghệ sĩ thể hiện các bài Ước mơ chiến sĩ (sáng tác: Lưu Hà An), Hát mãi khúc quân hành (sáng tác: Diệp Minh Tuyền). Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường còn hát thêm bài Tri kỷ để nhớ Tuấn Dương - thành viên lỡ hẹn với Trường Sa vì lý do sức khỏe.

Khoảnh khắc 7 nghệ sĩ thả hoa tưởng nhớ bậc tiền nhân

Cùng ngày, 7 nghệ sĩ còn được tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nghĩ đến những chiến sĩ đã nằm lại lòng biển khơi, hòa mình vào biển đảo Tổ quốc, Thúy Ngân, Văn Mai Hương khóc nức nở.

“Những trải nghiệm này nhắc nhở tôi nhiều hơn về lòng biết ơn sự hy sinh, những người đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc để chúng tôi sống trong thời bình", giọng ca Mưa tháng Sáu rưng rưng.