Tập đầu tiên Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, 8 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương tập kết tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Tại đây, đoàn bất ngờ nhận "mật lệnh" chèo thuyền vượt biển sang vịnh Cam Ranh trong thời gian giới hạn 30 phút. Tám nghệ sĩ chia thành 2 đội, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh được bầu làm đội trưởng.

Các nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2026.

Sau cuộc đua gay go, đội Quốc Trường bứt phá, bỏ lại đối thủ và giành chiến thắng. 8 nghệ sĩ đặt chân đến đơn vị huấn luyện - Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân), làm quen và giới thiệu bản thân.

Dù nổi tiếng với hình ảnh lăn xả tại nhiều show truyền hình thực tế, Thúy Ngân bất ngờ bị say nắng, ngất xỉu trước biển Nha Trang ngay trong sáng đầu tiên nhập ngũ. Cô gắng gượng, nói: "Em vẫn quay được" nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ qua phần ghi hình này.

Thúy Ngân ngất xỉu

Sau buổi làm quen và giới thiệu bản thân, 8 nghệ sĩ trải qua khâu kiểm tra nội vụ và hành lý cá nhân. Đáng chú ý, dù đã được đàn chị Hòa Minzy dặn kỹ, Erik vẫn bất chấp mang theo "kho" mỹ phẩm đồ sộ, kết quả là bị Đại đội trưởng nhắc nhở và tịch thu toàn bộ.

Erik bị tịch thu lượng lớn mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp. Ảnh: NSX

Nếu Erik mang theo máy massage nâng cơ mặt cầm tay thì Văn Mai Hương thiết thực hơn, mang hẳn súng massage giãn cơ vào đơn vị. Trong khi đó, Châu Bùi mang hành lý đầy đồ ăn, bị Đại đội trưởng tịch thu. Trung đội trưởng nói: "Ở đây đồng chí không sợ đói, chỉ sợ đồng chí không ăn hết cơm đơn vị thôi".

Erik mang theo lượng lớn mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp vào quân ngũ