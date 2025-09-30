Sao Nhập Ngũ tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước và truyền cảm hứng tới cộng đồng sinh viên thông qua chuỗi sự kiện Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 tại 6 trường đại học khu vực phía Bắc.

Điểm đến đầu tiên của Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH) vào ngày 28/9 vừa qua.

Sự kiện bao gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, trong đó các mini game mô phỏng hoạt động quân ngũ như Ke chân điều lệnh, Tiếng hát át tiếng bom...

Thông qua những trò chơi này, sinh viên được thử thách sức bền, sự khéo léo, tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội - những phẩm chất vốn gắn liền với đời sống quân ngũ.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu – biểu diễn cùng hai “chiến sĩ” - nghệ sĩ Tăng Phúc và Hải Đăng Doo.

Không chỉ mang đến loạt hit quen thuộc, Tăng Phúc và Hải Đăng Doo còn khiến hàng nghìn sinh viên USSH “ngồi không yên” khi chia sẻ những câu chuyện hậu trường tại 'Sao Nhập Ngũ'. Từ những kỷ niệm dở khóc dở cười đến bài học về kỷ luật, tinh thần đồng đội... đều được cả hai kể lại bằng giọng điệu gần gũi, dí dỏm, truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, Photobooth Sao Nhập Ngũ và các booth trải nghiệm của nhà tài trợ cũng mang đến những không gian check-in độc đáo, hoạt động tương tác sôi nổi cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Không chỉ là chuỗi sự kiện giao lưu, biểu diễn, Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 còn mang thông điệp ý nghĩa: “Mỗi người là một ngôi sao - Chúng ta là một ngôi sao”.

Đây là lời khẳng định sinh viên - thế hệ trẻ Việt Nam chính là những ngôi sao đang cùng nhau tỏa sáng. Mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, và khi hội tụ sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ.

Với sứ mệnh đó, Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 hứa hẹn sẽ trở thành một ngày hội tràn đầy năng lượng, nơi sinh viên được gắn kết, trải nghiệm và lan tỏa giá trị tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Chuỗi Unitour sẽ tiếp tục được tổ chức tại 6 trường đại học khu vực phía Bắc, mang tinh thần Sao Nhập Ngũ đến gần hơn với đông đảo cộng đồng sinh viên.

