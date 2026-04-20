Phí phông - tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện dẫn đầu phòng vé Việt với 73 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm (theo Box Office Vietnam sáng 20/4).

Phí phông được đánh giá tích cực nhờ cách xây dựng bối cảnh, không khí u ám, gợi câu chuyện bí ẩn về Phí phông - loài quỷ hút máu là nỗi ám ảnh của người dân nơi rừng sâu núi thẳm.

Nina Padovan - sao nhí 12 tuổi Thái Lan - là nhân tố nổi bật của phim "Phí phông".

Bên cạnh dàn diễn viên chính Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Minh Anh, Nina Padovan (Nina) - sao nhí 12 tuổi từ Thái Lan là 1 trong những gương mặt gây ấn tượng đặc biệt với khán giả xem phim.

Nina vào vai Lua - một cô bé người dân tộc miền núi mang thân phận đặc biệt, ẩn chứa nhiều bí mật. Dù không nhiều thoại, cô cho thấy khả năng diễn xuất ấn tượng, biến hóa giữa nét ngây thơ trong trẻo và ma mị, hắc ám do quỷ nhập. Chi tiết này góp phần đẩy cảm xúc và tạo điểm nhấn ở nửa sau phim.

Diễn viên nhí nỗ lực thoại tiếng Việt, lăn xả ở các cảnh quay.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện ê-kíp Phí phông cho biết Nina từ Thái Sang Việt Nam ở lại trong 16 ngày để ghi hình cho dự án.

Diễn viên nhí dành thời gian nghiên cứu kịch bản, diễn tập và workshop với các diễn viên trước khi bấm máy. Dù còn nhỏ, Nina cho thấy sự chuyên nghiệp, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng trước khi vào các cảnh quay.

Nina trong phim "Phí phông"

Đồng hành cùng Nina trong chuyến đi sang Việt Nam là mẹ nữ diễn viên. Sao nhí đã thuyết phục mẹ cho đóng các cảnh trừ tà, tâm linh thay vì dùng đóng thế.

“Có những cảnh quay khó nhưng Nina luôn nhập vai thuyết phục. Thậm chí cô bé còn tranh cãi, năn nỉ mẹ để được diễn những cảnh tâm lý nặng”, đại diện ê-kíp chia sẻ.

Trước khi phim bấm máy, diễn viên bay sang Việt Nam để đọc kịch bản và học thoại tiếng Việt. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung kể Nina từng cảm thấy bế tắc và ôm đầu vì không biết làm thế nào để phát âm cho đúng tiếng Việt. Thế nhưng cô bé đã nỗ lực vượt qua nhờ sự cổ vũ của đoàn phim.

Khi xả vai, Nina trở về đúng tuổi của mình, hòa đồng và hồn nhiên, thân thiết với các cô chú anh chị trong đoàn.

Nina gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, xinh xắn như thiên thần với đôi mắt được xem là điểm mạnh.

Nina sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái và hiện là thực tập sinh của GMM Grammy - tập đoàn giải trí và truyền thông hàng đầu Thái Lan. Cô bé đã được đào tạo bài bản về ca hát, nhảy múa và diễn xuất chuyên nghiệp.

Nina hiện là sao nhí nổi tiếng nhất tại Thái Lan.

Nina hiện là sao nhí nổi tiếng hàng đầu Thái Lan khi có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô được giới truyền thông xứ chùa vàng nhận xét là gương mặt triển vọng của màn ảnh trong tương lai.

Cô bé được khán giả chú ý khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh phần 2. Cô cũng gây sốt khi tham gia loạt phim kinh dị ăn khách Tee Yod: Quỷ ăn tạng qua 3 phần.

Sao nhí từng đến Việt Nam giao lưu trong buổi công chiếu "Quỷ ăn tạng" năm 2025.

Diễn viên nhí từng đến Việt Nam giao lưu cùng đoàn phim năm 2025. Cô ghi điểm bởi sự thân thiện, lễ phép trong các hoạt động gặp gỡ khán giả.

Ngoài ra, Nina cũng không ngần ngại "bắt trend" nhảy những giai điệu nhạc Việt đang thịnh hành, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

