Tết đầu tiên lên chức "chú"

Tết Bính Ngọ 2026 này trở thành cột mốc đặc biệt với Đình Khang khi anh lần đầu được lên chức chú. Anh hai và chị dâu của nam diễn viên vừa sinh em bé cách đây chưa đầy 1 tháng, mang đến niềm vui lớn cho gia đình ở Quy Nhơn.

Đình Khang chia sẻ với VietNamNet, anh đang làm quen với cách xưng hô mới. Việc chăm sóc cháu, hỗ trợ anh hai khiến anh nhận ra càng lớn càng có nhiều trách nhiệm hơn. Đây cũng là thêm một lý do để Đình Khang ở nhà với cha mẹ và cháu nhiều hơn.

Diễn viên Đình Khang.

Năm nay cũng là lần hiếm hoi mà tới giao thừa Đình Khang mới về nhà đón Tết. Những năm trước, dù bận rộn với công việc diễn xuất ở TPHCM, anh thường về vào ngày 20, 21 Tết hoặc trễ nhất là 24, 25 Tết. Năm nay, anh cố gắng sắp xếp để dành trọn 6-7 ngày Tết bên gia đình.

Trong năm qua, Đình Khang nói bận nhiều việc nên chưa về thăm gia đình được. Vừa rồi anh có đi quay gần nhà nhưng chỉ kịp ở nhà hơn 2 tiếng khiến ba mẹ buồn nhiều.

Đối với Đình Khang, điều quan trọng nhất không phải vật chất mà là sức khỏe tinh thần. "Không còn gì tuyệt vời hơn bằng sự hiện diện của bản thân mình. Khang là người con đi làm xa nên ba mẹ chỉ cần mình có mặt và ở cạnh", anh tâm sự.

Đình Khang cho biết đã để dành tiền mừng tuổi cha mẹ, ông bà. Anh cũng mua những món quà thiết thực để chăm sóc sức khỏe ông bà, cha mẹ.

Gia đình Đình Khang có 3 anh em trai, cả 3 đều nghịch ngợm. Mỗi dịp Tết về, 3 anh em lại chia nhau công việc dọn dẹp nhà cửa. Đình Khang phụ trách quét vôi, anh hai lau bàn thờ, cha sửa quạt, mẹ rửa bát, nấu ăn... Tuy nhiên điều đặc biệt là dù đã chia việc nhưng cuối cùng cha mẹ vẫn là người làm phần lớn.

Trong nhà Đình Khang luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng ồn. Anh tự nhận mình là người nói nhiều nhất khiến mọi không gian trở nên náo nhiệt. Món ăn anh thích nhất mỗi độ Tết về là sườn kho nước dừa do mẹ nấu. Năm nào mẹ cũng nấu một nồi to để ăn suốt 10 ngày Tết nhưng gia đình Đình Khang thường ăn hết sạch chỉ sau 2-3 ngày vì quá mê món này.

Ba anh em trong nhà còn có truyền thống "thừa kế" quần áo từ anh xuống em. Quần áo Tết của anh hai khi không vừa sẽ chuyển cho Đình Khang, rồi sau đó là em út.

Năm đầu tiên vào Sài Gòn, cha mẹ khóc rất nhiều

Khi Đình Khang lần đầu rời Quy Nhơn vào TPHCM học diễn xuất, cha mẹ anh đã khóc rất nhiều. Lúc đó, anh còn trẻ, chưa hiểu được nỗi lòng của cha mẹ khi con xa nhà. Anh nghĩ đơn giản rằng đi làm, thể hiện bản thân là chuyện bình thường của tuổi trẻ.

Nhưng sau 1 năm vắng nhà, khi trở về, Đình Khang bất ngờ nhận ra cha mẹ đã thay đổi rất nhiều. Họ dành nhiều thời gian hơn cho anh, dậy sớm hơn để nấu ăn, lo lắng chu đáo hơn. Trước kia ở nhà, Đình Khang là người làm hầu hết việc nhà nhưng những năm sau đó, cha mẹ không cho anh làm gì nhiều, chỉ muốn con trai nghỉ ngơi.

Cha mẹ anh đã khóc rất nhiều khi Đình Khang vào Sài Gòn học diễn xuất.

"Cha mẹ biết tôi đi làm xa, mệt và thiếu ăn, thiếu ngủ. Chắc phải làm cha mẹ tôi mới hiểu được, còn giờ hiện tại tôi chỉ thấy cha mẹ thương mình nhiều hơn", anh nói. Từ đó, Đình Khang trưởng thành và hiểu được tình yêu thương cũng như sự hy sinh của cha mẹ. Mỗi năm trôi qua, anh cảm thấy yêu cha mẹ nhiều hơn và muốn dành nhiều thời gian hơn bên họ.

Dù vậy, Đình Khang hiếm khi khóc trước mặt cha mẹ. Anh không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước gia đình.

Bị từ chối hàng chục lần vì chiều cao

Sự nghiệp diễn xuất của Đình Khang không phải là con đường trải hoa hồng. Anh thẳng thắn chia sẻ với VietNamNet từng bị từ chối ở các buổi casting hàng chục lần, phần lớn vì không đủ chiều cao. Trong khi nhiều vai diễn yêu cầu chiều cao từ 1,75m-1,8m, Đình Khang chỉ cao 1,7m nên liên tục trượt vai.

"Đa số những vai lãng tử, 'ngầu' đều cần chiều cao mà tôi lại không có được những cái đó", anh tâm sự. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, Đình Khang quyết tâm bù đắp bằng cảm xúc, ánh mắt và kỹ năng võ thuật. Anh từng đăng ký casting cho hầu hết các dự án phim, đến mức nhà sản xuất thấy tội và sau nhiều lần không yêu cầu anh nộp video casting nữa mà gọi trực tiếp đến gặp đạo diễn.

Đình Khang cho biết tính kiên trì và lì lợm chính là bài học lớn nhất anh học được khi làm nghề. Anh không ngại casting nhiều lần, không ngại bị từ chối và luôn cố gắng thể hiện tốt nhất ở mỗi cơ hội.

Đình Khang từng trượt nhiều vai vì yêu cầu về ngoại hình.

Sau 5-6 năm làm nghề, anh đã có những dự án để lại dấu ấn với khán giả nhưng riêng Mưa đỏ mang lại cảm giác đặc biệt nhất. Bộ phim được công chiếu vào năm 2025 - một năm ý nghĩa với đất nước giúp Đình Khang được nhiều khán giả biết đến hơn. Anh thấy may mắn khi được tham gia dự án này và nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Đối với việc chọn vai diễn, Đình Khang coi trọng cảm xúc và sự kết nối với nhân vật. Anh chỉ nhận vai khi đọc kịch bản, hiểu câu chuyện và cảm thấy rung động. Khi đó, anh sẽ dồn hết tâm huyết và thời gian để chăm chút cho nhân vật.

Với sở trường về võ thuật và thể thao, Đình Khang mong muốn có cơ hội tham gia các dự án phim hành động, nơi anh có thể phát huy thế mạnh của mình. Anh tin dù không có chiều cao lý tưởng nhưng bằng sự nỗ lực và kỹ năng, Đình Khang vẫn có thể tìm được những vai diễn phù hợp.

"Chiến sĩ Tú" Đình Khang và đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Trong năm mới, Đình Khang không đặt quá nhiều kỳ vọng cho bản thân về sự nghiệp. Anh chỉ mong gia đình được bình an, khỏe mạnh. "Mình còn rất nhiều thời gian nhưng cha mẹ ông bà mỗi năm đều thêm 1 tuổi. Tôi quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của gia đình", anh bộc bạch.

Ảnh: NVCC