Á hậu Thanh Tú mắc bệnh hiếm gặp, thức khuya học lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 32Vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ở tuổi 32, á hậu Thanh Tú tiết lộ từng giấu kín về bệnh tự miễn hiếm gặp suốt quá trình học, đồng thời trải lòng về tình bạn với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và á hậu Thùy Dung.
Sao Việt 1/9: Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi chơi biển dịp nghỉ lễ. Chị vừa đăng clip nồng nàn tình cảm bên ông xã ở bãi biển.
Diva Mỹ Linh chăm chỉ tập gym.
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Tú Liên
Ảnh: FBNV