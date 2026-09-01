Sao Việt 1/9: Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi chơi biển dịp nghỉ lễ. Chị vừa đăng clip nồng nàn tình cảm bên ông xã ở bãi biển.

Diva Mỹ Linh chăm chỉ tập gym.

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Diva Thanh Lam sành điệu bên con gái.
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Á hậu Phương Nga đi du lịch.
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Nghệ sĩ Đại Nghĩa và Ái Như đi chơi biển.
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Hoa hậu Lương Thùy Linh thả mình vào cảnh sắc ở Hòn Chồng, Khánh Hòa.
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Gia đình người mẫu Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng đón lễ ở Hà Nội.
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Ca sĩ Hà An Huy thanh lịch.
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Diễn viên Thân Thuý Hà hãnh diện về các con.
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Diễn viên Liên Bỉnh Phát khoe nét đẹp điện ảnh.
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Ca sĩ Noo Phước Thịnh điển trai.

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Tú Liên

Ảnh: FBNV