Sao Việt 10/10/2026

Bình An thẳng tay 'sát phạt' vợ á hậu

Trên trang cá nhân, diễn viên Bình An chia sẻ video chơi trò chơi cùng bà xã - á hậu Phương Nga. Hai người thi thổi kèn, người thua sẽ bị người thắng đánh bằng túi nước. Kết quả, Phương Nga thua, bị Bình An thẳng tay phạt. Đến khi thắng, á hậu không ngần ngại "báo thù" chồng.

Thái độ sát phạt, quyết đoán của vợ chồng Bình An - Phương Nga khiến khán giả cười, bình luận rôm rả. Một tài khoản bình luận: "Chơi kiểu này không nên chơi lâu vì chơi lâu thì Bình sẽ không còn An nữa". Á hậu Phương Nga hóm hỉnh gọi đây là "trò chơi ân oán".

MC Thảo Vân khoe giọng ngọt lịm

Trong video mới nhất, MC Thảo Vân khi khoe giọng hát với nhạc phẩm Chưa bao giờ (sáng tác: Việt Anh). Trên nền guitar, chị gây ấn tượng bởi phần thể hiện chỉn chu, phát âm nắn nót, chú trọng nhấn nhá, luyến láy và ngân, rung đúng chỗ; cũng như có những đoạn phiêu khá tốt. Người chơi guitar cũng hát bè, nâng đỡ giọng Thảo Vân và tăng thêm màu sắc cho bài hát.

"Những khoảnh khắc như thế này không nhiều, thích", Thảo Vân hào hứng chia sẻ video. Màn hát của MC gạo cội thu hút nhiều bình luận từ khán giả. Dù không phải lần đầu khoe giọng, chị vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ bởi độ chỉn chu, tập trung và cảm xúc đong đầy trong từng câu hát.

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Tú Liên