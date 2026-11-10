NSND Lê Khanh đứng lớp dạy diễn xuất cho MC Đan Lê

MC Đan Lê vừa đăng ảnh chụp cùng NSND Lê Khanh chia sẻ việc trở lại lớp học diễn xuất sau nửa năm. Người đứng lớp lần này là NSND Lê Khanh, “người mẹ đầu tiên trên màn ảnh” của Đan Lê. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung bên học trò.

NSND Lê Khanh chụp ảnh cùng MC Đan Lê tại lớp học diễn xuất

Theo Đan Lê, các khóa học trước cô đều theo học tập trung 1 đợt. Khóa lần này kéo dài 2 tháng, học hằng tuần nên cô được gặp NSND Lê Khanh trên lớp đều đặn và tỏ ra rất háo hức.

Xuân Hinh dã ngoại đầu đông cùng Thanh Thanh Hiền

Danh hài Xuân Hinh vừa đăng ảnh đi dã ngoại cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn về buổi dã ngoại đầu đông và kết bằng chữ “ahihi” hóm hỉnh.

Xuân Hinh và ca sĩ Thanh Thanh Hiền đi dã ngoại.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là cặp nghệ sĩ gắn bó nhiều năm trên sân khấu, quen thuộc với khán giả qua các tiết mục song ca dân ca, chèo kết hợp hài. Sự ăn ý trong nghề giúp hai nghệ sĩ giữ được tình bạn thân thiết ngoài đời. Cách viết dí dỏm trong bài đăng lần này cũng đúng với tính cách hài hước vốn gắn liền với hình ảnh sân khấu của Xuân Hinh.

Á hậu Khánh Như sắp lên đường dự Miss International 2026

Á hậu Khánh Như sắp sang Nhật Bản dự thi Miss International 2026. Trước khi lên đường, người đẹp gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình suốt thời gian qua và cho biết tình cảm ấy là nguồn năng lượng để mang “hai tiếng Việt Nam” ra thế giới.

Á hậu Khánh Như trước ngày lên đường dự Miss International 2026.

Khánh Như mời người hâm mộ đến buổi gặp gỡ trước ngày xuất ngoại, diễn ra lúc 19h ngày 10/11. Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản.

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Minh Phi

Ảnh: FBNV