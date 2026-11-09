Tin sao Việt 9/11: Diễn viên Mạnh Trường rủ bà xã đi ăn kem giữa những ngày Hà Nội trở lạnh. Các chủ tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật về nghệ sĩ Trường Giang bị công an xử phạt hành chính.

Mạnh Trường rủ vợ ăn kem ngày Hà Nội trở lạnh

Ngày 9/11, vợ diễn viên Mạnh Trường đăng trên trang cá nhân loạt ảnh đi ăn kem cùng chồng. Vợ nam diễn viên hài hước gọi hai vợ chồng là “đôi bạn già”, cùng nhau ra ngoài đón gió đông đầu mùa. Thay vì tìm đến đồ ăn, thức uống nóng, cặp đôi chọn món kem giữa những ngày thời tiết Hà Nội trở lạnh.

Mạnh Trường cùng vợ ăn kem ngày Hà Nội trở lạnh.

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng với các vai diễn trong Về nhà đi con, Hương vị tình thân. Bên cạnh việc đóng phim, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên trang cá nhân.

Trường Giang xử lý tài khoản bôi nhọ

Ngày 9/11, công ty luật đại diện pháp lý của nghệ sĩ Trường Giang phát đi thông cáo cho biết Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM đã phối hợp với công an các địa phương mời chủ các tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật về nam nghệ sĩ đến làm việc.

Diễn viên Trường Giang

Các chủ tài khoản vi phạm bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi cá nhân, tổ chức. Phía luật sư cho biết sẽ tiếp tục rà soát, không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm.

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Minh Phi

Ảnh: FBNV, clip: TikTok