Sao Việt 12/10/2026

Tin sao Việt 12/10: Bà xã NSND Công Lý xúc động chia sẻ hình ảnh phong độ của chồng tại cơ quan. Lần hiếm hoi MC Quyền Linh xuất hiện tại sự kiện, tươi cười sau biến cố.

NSND Công Lý phong độ bất ngờ

Chị Hà - vợ NSND Công Lý vừa cập nhật hình ảnh mới của chồng tại Nhà hát Kịch Hà Nội. "Nhìn anh Lý đứng im cũng phong độ đấy, đùa đâu", chị hóm hỉnh chia sẻ. Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý, thu hút nhiều bình luận. Khán giả liên tục chia vui với hai vợ chồng, mừng cho Công Lý hồi phục tốt sau tai biến.

Thời gian gần đây, qua các chia sẻ của chị Hà cho thấy sức khỏe và quá trình hồi phục của NSND Công Lý ngày càng tích cực. Anh hiện có thể đi lại khu vực xung quanh căn hộ, có thể tự chăm sóc bản thân. Gần nhất, chị Hà khoe chồng tự đi cắt tóc tại một tiệm dưới chung cư.

NSND Công Lý phong độ bất ngờ.

MC Quyền Linh tươi cười sau biến cố

Ca sĩ Quang Lê gặp MC Quyền Linh tại buổi biểu diễn vở Cuốn truyện bị đốt của Sân khấu Kịch Hồng Vân, TPHCM và cùng chụp ảnh kỷ niệm. Trong ảnh, Quyền Linh tươi cười, rạng rỡ như hình ảnh quen thuộc. "Vui hơn nữa là được gặp nhiều thần tượng mà trước giờ chỉ thường thấy trên phim như anh Quyền Linh", nam ca sĩ viết.

Trước đó, MC Quyền Linh vướng ồn ào bị nghi đầu tư cho công ty bán thuốc giả. Anh đã lên tiếng làm rõ vấn đề, khẳng định không tham gia đầu tư cũng như giải thích lý do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity từng sử dụng tên Quyền Linh trong hoạt động kinh doanh.

MC Quyền Linh tươi cười sau biến cố.

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Tú Liên