Sao Việt 11/10/2026

Tin sao Việt 11/10: NSND Xuân Bắc thưởng thức món ngon quê ngoại. Diễn viên Bảo Thanh "khóc sưng mắt" khi được fan đến mừng sinh nhật.

NSND Xuân Bắc thưởng thức món ngon quê ngoại

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc giới thiệu món đậu phụ Trà Lâm - đặc sản nức tiếng Bắc Ninh, quê ngoại anh. Theo chia sẻ, món đậu này thường được ép thành tảng to, phải ăn lúc nóng hổi để cảm nhận đầy đủ độ ngậy, thơm đặc biệt. Nhờ về quê ăn cỗ, Xuân Bắc mới có dịp thưởng thức lại món đậu phụ Trà Lâm yêu thích.

NSND Xuân Bắc thưởng thức đậu phụ Trà Lâm.

Diễn viên Bảo Thanh khóc sưng mắt

Diễn viên Bảo Thanh vừa đón sinh nhật xa nhà ấm áp cùng người hâm mộ. Sau khi hoàn thành đêm diễn Hồn Trương Ba da hàng thịt, cô bất ngờ được fan "đánh úp" bằng loạt hoa, quà và bánh kem mừng tuổi mới.

"Các em khiến tôi khóc sưng mắt, đến 1h đêm mới ngủ. Những mối tình tính theo thập kỷ này cứ khiến tôi thương nhớ mãi thôi. Cảm ơn các em thật nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.

Từ bài đăng này, Bảo Thanh cũng nhận nhiều lời chúc tốt đẹp, dễ thương từ các đồng nghiệp và khán giả.

Diễn viên Bảo Thanh được fan mừng sinh nhật.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

Gia đình viên mãn của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

NSND Thanh Lam đẹp quý phái giữa núi rừng.

Ca sĩ Lam Trường như "lão hóa ngược".

Diễn viên Lê Tam Triều Dâng gợi cảm.

Ca sĩ Cẩm Ly thảnh thơi cắm hoa cuối tuần.

Ca sĩ Hoài Lâm đưa vợ trẻ đi ra mắt ông bà tổ tiên.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến tự thấy dịu dàng.

Người mẫu Minh Triệu phóng khoáng, đầy năng lượng.

Sao Việt hôm qua: Sao Việt 10/10/2026: Diễn viên Bình An thẳng tay 'sát phạt' vợ á hậu, MC Thảo Vân khoe giọng ngọt lịm

Tú Liên