Người đẹp Lý Nhã Kỳ gợi cảm
Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ vừa đăng loạt ảnh tạo dáng gợi cảm. Chị mặc áo hai dây chất liệu lụa satin màu trắng phối cùng chân váy ôm lụa đồng màu, tạo thành một set đồ đồng bộ. Trang phục không cắt xẻ sâu vẫn tôn lên vòng 1 đầy đặn của người đẹp.
Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ chăm cập nhật hình ảnh - nhất là phong cách thời trang tại sự kiện, công việc và quan điểm sống. Gần đây, chị gây chú ý với phát ngôn: "Phụ nữ không sinh ra đã mạnh mẽ nhưng họ có thể chọn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Kiên định với mục tiêu, dịu dàng với trái tim và không ngừng bước về phía ước mơ. Hãy độc lập, tự tin và tỏa sáng, bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất".
Ca sĩ Mỹ Tâm tươi trẻ tuổi U50
Ca sĩ Mỹ Tâm tự cổ vũ bản thân bằng chùm ảnh trẻ trung, đầy năng lượng. Chị để mặt mộc, mặc một chiếc áo thun đơn giản in hình vẽ chibi (phong cách vẽ tranh hoặc thiết kế nhân vật được cách điệu với ngoại hình tí hon, ngộ nghĩnh và dễ thương của Nhật Bản - PV) của mình và tạo dáng đầy nhiệt huyết. Nữ ca sĩ cũng nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U50.
Những ngày gần đây, "Họa mi tóc nâu" và ê-kíp tất bật chuẩn bị cho concert See the light tại TPHCM sắp tới. Thông tin mới nhất, chỉ trong 5 phút mở bán, chương trình đã bán được 10.000 vé.
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Tú Liên