Tin sao Việt 20/10: Diễn viên Lan Phương khoe dáng quyến rũ, quan niệm "Khi tâm hồn bình yên, ta sẽ biết cách dịu dàng hơn với chính mình!". Cô được khen lấy lại tinh thần sau đổ vỡ với chồng Tây.

Mỹ Anh - con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân gây chú ý với phong cách sexy, cá tính.

Hà Anh Tuấn tổ chức show diễn tại Mỹ, được bạn thân cấp 3 - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đức Minh (công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy) từ Việt Nam bay sang dự. Nam ca sĩ bày tỏ bất ngờ, hôn trán và tay người bạn nhằm thể hiện sự tri ân.

MC Tuấn Tú điển trai khi dự 1 sự kiện.

NSƯT Ngọc Huyền tự hào con gái Hà Tiên xinh đẹp, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ và bà nội - danh ca Thanh Tuyền.

NSND Thu Hà chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ, gửi lời chúc đến chị em nhân ngày 20/10.

Ca sĩ Jimmy Nguyễn hạnh phúc vì luôn có bà xã phía sau làm điểm tựa.

Mạc Anh Thư say mê khung cảnh lá cây chuyển vàng, đỏ trong tiết trời mùa thu ở Phần Lan.

Hoa hậu Bảo Ngọc tạo thiện cảm nhờ vẻ đẹp tri thức, tự tin.

Trọng Lân trở lại phim trường sau thời gian chăm bà xã sinh nở.

Nghệ sĩ Hồng Ánh mệt nhoài, nằm nghỉ trong lúc chờ tới phân đoạn của mình trên phim trường.

Ca sĩ Quang Dũng tâm sự niềm hạnh phúc hiện tại là âm nhạc.

NSƯT Hoài Linh và em trai Dương Triệu Vũ cùng mẹ quây quần giỗ bố.

Bảo Thanh giản dị vẫn xinh đẹp, gửi lời chúc tới chị em phụ nữ.

Thúy Ngọc