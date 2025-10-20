Diễn viên Lan Phương quan niệm sống tích cực, trở lại công việc sau thời gian biến cố hôn nhân. Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh được khen gợi cảm trong hình ảnh mới.
Tin sao Việt 20/10: Diễn viên Lan Phương khoe dáng quyến rũ, quan niệm "Khi tâm hồn bình yên, ta sẽ biết cách dịu dàng hơn với chính mình!". Cô được khen lấy lại tinh thần sau đổ vỡ với chồng Tây.
Hà Anh Tuấn tổ chức show diễn tại Mỹ, được bạn thân cấp 3 - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đức Minh (công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy) từ Việt Nam bay sang dự. Nam ca sĩ bày tỏ bất ngờ, hôn trán và tay người bạn nhằm thể hiện sự tri ân.
