Trương Nam Thành khoe vợ đại gia lớn hơn 15 tuổi, Phương Oanh gây chú ýCựu người mẫu Trương Nam Thành hiếm hoi khoe ảnh bên vợ đại gia lớn hơn 15 tuổi dịp ra Hà Nội đón Tết. Diễn viên Phương Oanh đăng tải ảnh 2 con sau 4 tháng im ắng.
Tin sao Việt 23/2: Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đăng clip chúc Tết nhau dịp đầu năm. Phan Hiển chúc bà xã ngày nào cũng vui vẻ, không cáu gắt, luôn hạnh phúc bên anh và 3 con. Trong khi đó, Khánh Thi mong anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích thi đấu với 26 cuộc thi từ đây đến cuối năm.
Thúy Ngọc