Tin sao Việt 23/2: Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đăng clip chúc Tết nhau dịp đầu năm. Phan Hiển chúc bà xã ngày nào cũng vui vẻ, không cáu gắt, luôn hạnh phúc bên anh và 3 con. Trong khi đó, Khánh Thi mong anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích thi đấu với 26 cuộc thi từ đây đến cuối năm. 

batch_639389856_2671799339863424_1468929006775454907_n.jpg
NSƯT Võ Hoài Nam cùng bà xã du xuân, lễ chùa đầu năm. Gần 30 năm gắn bó, cặp đôi vẫn mặn nồng, viên mãn với tổ ấm có 4 con. 
batch_z7556632385672_4688ccf7aca5a483472c315e3bd40900.jpg
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cùng 3 con gửi lời chúc Tết muộn đến khán giả. 
batch_z7556649708979_e37cc50425df81d0df24daac42415a50.jpg
NSND Hồng Vân tham gia vai khách mời, đóng mẹ của Văn Mai Hương và LyLy trong "Thỏ ơi!".
batch_image.jpg
Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng "trốn con" hẹn hò riêng. 
batch_639722347_3794007947401304_1055539217435227280_n.jpg
Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong những ngày chạy show.
batch_641599290 944638464808525 3933685764966322051 n 1771750928.jpg
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo bên chậu mai nở vàng rực 1 góc sân. 
batch_640135873_3342740492557344_8961055739333185280_n.jpg
Diễn viên Quách Thu Phương hé lộ vai diễn trong phim mới "Bước chân vào đời".
batch_639916756 1453490209478529 6083588518726007507 n 1771750924.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng nhóm DTAP dự lễ cúng tân niên của công ty. 
batch_640939510 10237281460729005 9063635005569239765 n 1771750927 1771751498 1771751593.jpg
Ca sĩ Dương Triệu Vũ khoe thành quả nhận lì xì những ngày Tết. 
batch_image (1).jpg
Diễn viên Sam quyết tâm "giữ chuỗi" mỗi mùng 1 bộ áo dài. 
batch_z7556649710375_1a9a4ac72bf55e72d462c792813d5b12.jpg
Ca sĩ Hồ Trung Dũng có chuyến xuất ngoại đầu năm. 

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Thúy Ngọc