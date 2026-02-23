Tin sao Việt 23/2: Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đăng clip chúc Tết nhau dịp đầu năm. Phan Hiển chúc bà xã ngày nào cũng vui vẻ, không cáu gắt, luôn hạnh phúc bên anh và 3 con. Trong khi đó, Khánh Thi mong anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích thi đấu với 26 cuộc thi từ đây đến cuối năm.

NSƯT Võ Hoài Nam cùng bà xã du xuân, lễ chùa đầu năm. Gần 30 năm gắn bó, cặp đôi vẫn mặn nồng, viên mãn với tổ ấm có 4 con.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cùng 3 con gửi lời chúc Tết muộn đến khán giả.

NSND Hồng Vân tham gia vai khách mời, đóng mẹ của Văn Mai Hương và LyLy trong "Thỏ ơi!".

Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng "trốn con" hẹn hò riêng.

Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong những ngày chạy show.

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo bên chậu mai nở vàng rực 1 góc sân.

Diễn viên Quách Thu Phương hé lộ vai diễn trong phim mới "Bước chân vào đời".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng nhóm DTAP dự lễ cúng tân niên của công ty.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ khoe thành quả nhận lì xì những ngày Tết.

Diễn viên Sam quyết tâm "giữ chuỗi" mỗi mùng 1 bộ áo dài.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng có chuyến xuất ngoại đầu năm.

Thúy Ngọc