Tết Bính Ngọ 2026, ca sĩ Nguyên Vũ dành trọn thời gian cho gia đình, người thân, đặc biệt là mẹ.

Với anh, mẹ là người thân quan trọng nhất, cũng là động lực để anh thực hiện MV mới nhất Dạ mẹ con đi - tiếng lòng của những người con sống xa quê.

Hôn mẹ cho đỡ "ghiền"

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Nguyên Vũ nói đến độ tuổi nhất định anh nhận ra tầm quan trọng của tình thân.

Năm ngoái, một số bạn bè, người quen đột ngột ra đi khiến anh buồn, sốc và cảm nhận sâu sắc về sự vô thường.

"Chúng ta hôm nay ngồi đây trò chuyện, có khi ngày mai đã tạm biệt nhau mãi mãi rồi. Những chuyện xảy ra khiến tôi thêm yêu cuộc sống và muốn chia sẻ nhiều hơn những gì đang có với người xung quanh. Vì nếu ngày mai ra đi, tôi đâu kịp mang theo cái gì", anh nói.

Có một thời gian, Nguyên Vũ buồn, lòng trống rỗng, nhiều ngày liền không đăng gì trên Facebook. Trong số những đồng nghiệp, người quen ra đi có những người trẻ khiến anh làm gì cũng thấy vội hơn.

Trích đoạn MV "Dạ mẹ con đi" - Nguyên Vũ

Nhiều năm nay, Nguyên Vũ tập trung vào công việc, quen với chuỗi ngày đi sớm về khuya, bao lần lưu diễn nước ngoài cả 1-2 tháng đến nỗi quên luôn gia đình.

Gần đây, anh chăm làm sản phẩm như một cách thay đổi cuộc sống. Khi bận rộn với các dự án trong nước, anh có thể từ chối các lời mời đi diễn Mỹ, Canada, châu Âu... nhờ vậy có thêm nhiều thời gian ở bên mẹ.

Nguyên Vũ từng nghĩ có đi đâu, làm gì thì mẹ vẫn ở đó chờ anh. Chính những mất mát khiến nam ca sĩ tỉnh ngộ, biết sợ mất mẹ, chủ động bỏ bớt công việc để dành thời gian cho bà.

Hàng ngày, Nguyên Vũ lên thực đơn, chọn từng món ăn cho mẹ vì bà ăn chay lại rất khó tính. Mỗi lần đi làm về, anh giữ thói quen hôn mẹ một cái cho đỡ "ghiền".

Cuộc sống thảnh thơi không vợ con

Từng trải qua tuổi thơ nghèo khó nên khi nổi tiếng, Nguyên Vũ có ý thức tiết kiệm, chuẩn bị cho hậu vận.

Thời đỉnh cao, Nguyên Vũ không chỉ đắt show mà còn có mặt hầu hết trên thị trường băng đĩa nhạc. Sau này, anh còn lấn sân đóng phim, dẫn chương trình và làm giám khảo show truyền hình.

Nguyên Vũ thường đăng ảnh đời thường trong ngôi nhà sang trọng. Ảnh: FBNV

Ngoài nghệ thuật, anh còn kinh doanh, đầu tư. Ca sĩ từng gây chú ý với thương vụ đầu tư 25 tỷ đồng vào một trường mầm non quốc tế ở Đắk Lắk.

Năm 2025, anh được bổ nhiệm vị trí Phó Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam.

Nhờ làm việc chăm chỉ cùng ý thức tích lũy tài sản, trong giới Nguyên Vũ nổi tiếng bởi độ giàu ngầm.

Anh sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại một số tỉnh, thành, trong đó có căn penthouse rộng 650m2 tại TPHCM, tiền cho thuê mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng.

Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, giọng ca 7X lại chia sẻ vừa "chốt" một căn nhà mới.

Với kinh tế ổn định, Nguyên Vũ từ lâu không còn áp lực chuyện đi hát kiếm cát-sê, thay vào đó là hoạt động nghệ thuật vì đam mê và lý tưởng.

Thỉnh thoảng, Nguyên Vũ lại mua bất động sản tích lũy cho bản thân. Ảnh: FBNV

Tuổi 51, Nguyên Vũ sống thảnh thơi, tự tại. Tôn chỉ sống của anh hiện tại gói gọn trong 8 chữ: "Hòa đồng vui vẻ, yêu đời yêu người".

Mỗi ngày đi làm về nhà, Nguyên Vũ tự "nhốt" trong 4 bức tường và làm mọi thứ mình thích: ăn uống, xem phim, nghe nhạc...

Buổi tối, ca sĩ đắp chăn, mở máy lạnh, bật âm thanh to, ngồi xem phim kinh dị trên màn hình lớn để tự dọa mình.

Nguyên Vũ nhấn mạnh đây không phải cô đơn mà là tận hưởng. Những niềm vui nho nhỏ, giản dị khiến lòng anh thấy bình yên.

Về việc không chia sẻ về đời tư, Nguyên Vũ nói mỗi người đều nên có góc riêng bất khả xâm phạm.

Ở độ tuổi nhất định, anh hiểu không có cặp đôi nào có thể chắc chắn đi với nhau đến hết cuộc đời. Anh giấu kín nửa kia để họ không phải sống với cái mác "vợ cũ Nguyên Vũ".

Với Nguyên Vũ, anh hay bất kỳ ai đều cần một nơi yên bình để trở về - nơi anh không phải ca sĩ, có thể ăn những gì mình thích, làm điều mình muốn một cách thảnh thơi nhất.

Mi Lê