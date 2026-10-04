Sao Việt 4/10/2026

Nghệ sĩ Vân Dung được khen "trẻ như gái đôi mươi"

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung đăng ảnh dạo phố với phong cách thời trang trẻ trung. Chị kết hợp áo thun trắng, chân váy jeans và giày thể thao, phối cùng kính mát bản to tạo nên tổng thể cá tính, năng động, vượt tuổi tác. Phong cách của Vân Dung được khán giả khen "trẻ như gái đôi mươi".

"Xin chào ngày mới tháng 10/ Mến chào tất cả những người mình yêu/ Em chào từ sáng đến chiều/ Chào cả buổi tối có nhiều lắm không", nữ nghệ sĩ hài hước làm thơ.

Đáng chú ý, phần bình luận, Vân Dung bày tỏ nhiều cảm xúc khi dạo phố vào mùa thu. Chị chia sẻ: "Chào tháng 10, chào mùa thu với không khí se lạnh làm lòng người tĩnh lặng hơn. Tháng 10 là lúc mùa thu đang chậm rãi sắp bỏ đi thì người vẫn dùng dằng không nỡ quên những chiều buồn đáng ra nên khép lại. Có lẽ tháng 10 là thế, đủ ấm để người ta tạm hài lòng với yêu thương nhưng cũng đủ heo may để người ta nặng lòng với vấn vương của một thời thanh xuân tuổi trẻ".

Nghệ sĩ Vân Dung.

MC Hoài Anh VTV sành điệu xuống phố

MC Hoài Anh VTV gây chú ý khi mang phong cách trẻ trung, sành điệu, cá tính xuống phố, đối lập hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc, chuẩn mực thường thấy trên sóng truyền hình.

Chọn chiếc áo thun đen đơn giản với điểm nhấn là phần hạt cườm hình chú mèo đeo kính mát cá tính ở giữa, chị hóm hỉnh chia sẻ: "Vì bạn mèo đeo kính râm nên tôi cũng phải đeo cho người ta biết là chị em. Mà đeo kính râm đúng hôm trời xầm xì mưa gió mới ghê".

Ở tuổi U50, MC Hoài Anh VTV vẫn thường được khán giả khen ngợi về ngoại hình, thậm chí yêu mến gọi là "MC không tuổi". Không chỉ vẻ ngoài, Hoài Anh còn được cho là trẻ lâu nhờ phong cách thời trang đa dạng và lối sống lành mạnh, nhẹ nhàng.

MC Hoài Anh VTV sành điệu xuống phố.

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Tú Liên