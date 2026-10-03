Sao Việt 3/10/2026

Hoa hậu Quỳnh Anh tình tứ với bạn trai mỹ nam

Trên trang cá nhân, TikToker Neyun đăng ảnh tình tứ bên bạn gái - hoa hậu Quỳnh Anh. Bức ảnh được chụp vào tối 2/10 khi Nguyễn Quỳnh Anh (27 tuổi, quê Hà Nội) được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2026. Sau khoảnh khắc đăng quang, cô xuống sân khấu cùng bạn trai và người thân chia sẻ niềm vui, cảm xúc.

Quỳnh Anh và Neyun công khai yêu hồi tháng 10/2025. Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, có khuôn mặt đẹp và sở hữu 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok. Hồi mới công khai mối quan hệ, Neyun từng bị bàn tán do chiều cao kém bạn gái 10cm. Cặp đôi vượt qua những bàn tán không hay, vẫn duy trì tình cảm mặn nồng đến nay.

Hoa hậu Quỳnh Anh tình tứ với bạn trai mỹ nam.

MC Mai Ngọc chia sẻ suy nghĩ về "cuộc đời rực rỡ"

MC Mai Ngọc vừa chia sẻ video dạo phố đầy thư thái. Trong video, cô diện áo gile trắng với phần cổ xẻ sâu, bên trong phối cùng áo lót màu đen tạo điểm nhấn; kết hợp chân váy dài suông màu trắng ton-sur-ton và giày cao gót. Nữ MC sải bước thư thái giữa phố, tôn lên phong cách thanh lịch, hiện đại.

Trước câu hỏi từng gây xôn xao cách đây không lâu: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", MC Mai Ngọc nêu quan điểm ngắn gọn: "Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì cứ xinh đẹp, khoẻ mạnh là được các bác nhỉ?". Trước đây, cô cũng từng nhiều lần chia sẻ quan điểm về lối sống độc lập, tự tin và yêu bản thân của phụ nữ hiện đại.

MC Mai Ngọc thư thái dạo phố

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