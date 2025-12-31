Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khu căn hộ, các khách mời đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp giữa tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của tập đoàn Marriott và sự riêng tư biệt lập của một dự án căn hộ hàng hiệu giữa trung tâm thành phố.

MC Thanh Thanh Huyền ấn tượng từ khoảnh khắc được đội ngũ nhân viên mở cửa đón tiếp. (Ảnh: MH)

“Với Huyền, trải nghiệm ở đây thật ấn tượng – từ cách đội ngũ quản gia mở cửa đón tiếp, cho đến ánh sáng, âm nhạc, hay mùi hương 'signature’ như tại khách sạn JW Marriott. Tuy nhiên ở đây, trải nghiệm sống có phần cá nhân hóa, riêng tư và đặc quyền hơn hẳn”, MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng bày tỏ sự bất ngờ khi biết toàn bộ hệ tiện ích và dịch vụ tại khu căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon được vận hành trực tiếp bởi đội ngũ thuộc tập đoàn Marriott, hiện diện 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cư dân cần, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm yêu thích thiết kế sang trọng của dự án. (Ảnh: MH)

“Bước vào không gian đại sảnh, chúng tôi bất ngờ trước thiết kế lộng lẫy và ấm áp không khí Giáng sinh. Nhưng điều khiến hai vợ chồng ấn tượng hơn cả chính là cảm giác thuộc về khi được chào đón như chủ nhân trở về nhà”, Thúy Diễm chia sẻ

Trên hành trình khám phá, các khách mời lần lượt trải nghiệm hệ tiện ích nội khu chuẩn khách sạn 5 sao được thiết kế để phục vụ từng nhu cầu tinh tế và chuyên biệt cho mọi thành viên trong gia đình

Á hậu Phương Anh đánh giá cao rạp chiếu phim riêng ngay trong toà nhà được thiết kế như phòng chiếu hạng Gold Class – một tiện ích hiếm thấy trên thị trường căn hộ cao cấp. (Ảnh: MH)

“Phương Anh thích không gian thư viện và sảnh chờ, rất hợp để đọc sách, nhâm nhi trà chiều hoặc thư giãn sau một ngày bận rộn”, Á hậu Phương Anh chia sẻ.

Với gia đình trẻ như cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm thì đặc biệt thích khu vực dành cho các cư dân “nhí” JW Kid’s Club (Ảnh: MH)

Tiện ích này được thiết kế tích hợp khu vui chơi vận động, góc đọc sách và dịch vụ trông trẻ theo yêu cầu, giúp phụ huynh an tâm những lúc bận rộn. “Thật sự bất ngờ với mức độ tinh tế và tiện nghi khi mọi thứ đều có sẵn ngay trong khu căn hộ mình sống”, Lương Thế Thành chia sẻ sự hài lòng.

Hồ bơi tại tầng 46 ghi điểm tuyệt đối với toàn bộ khách mời (Ảnh: MH)

Trong khi đó, hồ bơi tại tầng thượng ghi điểm tuyệt đối với mọi khách mời nhờ bộ sưu tập tầm nhìn “triệu đô”: sông Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm, Thảo Cầm Viên, toàn cảnh trung tâm thành phố và những màn trình diễn LED ấn tượng từ biểu tượng Saigon Marina IFC ngay kề bên. Khu vực này luôn có nhân viên JW Marriott quan sát đảm bảo an toàn và cung cấp khăn tắm sạch cho cư dân khi sử dụng.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục được dẫn dắt qua đêm tiệc Giáng sinh "Legacy in Light" - sự kiện do Masterise Homes tổ chức dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Cây thông ánh sáng độc bản tại Grand Marina, Saigon được tạo tác từ hàng trăm cột chrome ánh kim giữa công viên Lá Sen (Ảnh: MH)

Phần trình diễn nghệ thuật từ ca sĩ Văn Mai Hương, Hà Lê, kết hợp cùng dàn hợp xướng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sơn Mạch đã mang đến bản giao hưởng thấm đẫm tinh thần mùa lễ hội. (Ảnh: MH)

Những chi tiết tinh tế đan cài trong từng khoảnh khắc trải nghiệm đã hoàn toàn chinh phục các vị khách, đồng thời thể hiện rõ đẳng cấp của Masterise Homes trong vai trò nhà phát triển dự án và Marriott với vai trò đơn vị vận hành, hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon. “Tất cả những trải nghiệm này đủ để Phương Anh hiểu vì sao mọi người vẫn hay ví von cuộc sống tại Grand Marina, Saigon là ‘sống hàng hiệu’. Nếu mỗi ngày đều được tận hưởng như thế, chắc là đi đâu mình cũng chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà”, nàng Á hậu chia sẻ.

MC Thanh Thanh Huyền đánh giá Grand Marina, Saigon là nơi mà cô muốn thuộc về. (Ảnh: MH)

“Ở đây mang đến cảm giác được chăm sóc chu đáo, mọi nhu cầu đều được lắng nghe, mọi thứ được vận hành riêng tư, tinh tế và vượt trên cả kỳ vọng, để Huyền có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống”

Những chia sẻ từ các khách mời là minh chứng rõ nét cho một chuẩn mực “sống hàng hiệu” đang được cộng đồng cư dân tinh hoa Grand Marina, Saigon tận hưởng mỗi ngày giữa lõi trung tâm TPHCM, một cách sâu sắc và xứng tầm với vị thế của họ.

