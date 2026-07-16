Trận cầu nghẹt thở đến phút chót

Rạng sáng 16/7, trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), tuyển Anh vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Anthony Gordon ở phút 55, sau đường tạt của Rogers. Trong gần 30 phút sau đó, tuyển Anh lùi sâu đội hình, chấp nhận nhường thế trận để bảo toàn tỷ số.

Bước ngoặt chỉ đến trong những phút bù giờ hiếm có. Phút 86, từ pha phối hợp đá phạt góc nhanh, Messi nhả bóng cho Enzo Fernandez tung cú sút xa gỡ hoà 1-1. Chỉ vài phút sau, ở phút 90+2, cũng chính Messi tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina.

Đây là trận bán kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Messi, sau các kỳ á quân 2014 và vô địch 2022. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải năm nay với 8 bàn thắng. Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết, diễn ra lúc 2h ngày 20/7.

Thót tim theo từng nhịp bóng

Trả lời VietNamNet, diễn viên Quốc Trường nhận xét Argentina thi đấu hay nhưng đuối sức và thay người phòng ngự quá sớm nên phải trả giá, trong khi Enzo Fernandez và Lautaro Martinez luôn xuất hiện đúng lúc còn Messi xứng đáng được gọi là "chúa của bóng đá". MC Thành Trung ví von đó là "bi kịch" quen thuộc của bóng đá Anh khi luôn dẫn trước rồi vội vàng lui về phòng ngự.

Trong khi đó, Quốc Thiên chia sẻ với VietNamNet rằng hễ ủng hộ đội nào là đội đó gặp khó và đến phút 75 anh không dám xem tiếp vì quá căng thẳng, chỉ nghe tường thuật từ xa. Nam ca sĩ bày tỏ đây là lần thứ 2 chứng kiến Argentina lội ngược dòng ngoạn mục, tương tự các trận trước gặp Ai Cập và Thuỵ Sĩ, đồng thời nhắc lại đây là cột mốc đáng tự hào khi Messi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup.

Ca sĩ Quốc Thiên.

NSND Trung Anh tiếp tục dành sự hâm mộ cho Messi. Anh viết: "Vẫn là Messi và đồng đội. Mọi duyện nợ kể từ sau 'Bàn tay của Chúa' vẫn dang dở với người Anh. Nhưng bóng đá vẫn còn đó với những hình ảnh đẹp, người thắng, kẻ thua và một cái ôm, thế là đủ".

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng dí dỏm ví các trận đấu của Argentina "như xem phim", khi đội bóng của HLV Scaloni liên tục để đối thủ ghi bàn trước rồi mới ngược dòng. Người mẫu Lê Thuý, người hâm mộ Jude Bellingham, cũng đăng tải thừa nhận đội tuyển yêu thích thi đấu quá thực dụng.

Ca sĩ Gin Tuấn Kiệt hài hước cho biết cả nhóm bạn "chắc thở hết mấy bình oxy" trước khi có thể tự thở lại và hô vang cổ vũ Argentina. Ca sĩ Văn Mai Hương cùng nhiều nghệ sĩ khác đồng loạt đăng bài bày tỏ sự phấn khích ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Minh Quân cho biết suốt 85 phút đầu trận gần như "thót tim" vì là người chọn cổ vũ Argentina, càng về cuối hiệp hai khi các đợt tấn công của đội nhà liên tục không thành. Nhưng chỉ trong 5-6 phút cuối, Argentina bất ngờ đảo ngược tình thế, ghi liền hai bàn để thắng chung cuộc 2-1.

Nam ca sĩ ví von tình huống này giống hệt trận gặp Ai Cập trước đó, khi đội bóng của Messi hai lần liên tiếp giành lại chiến thắng vào phút chót một cách khó tin, khiến anh cảm giác Argentina năm nay được "thần may mắn" phù hộ. Về phía tuyển Anh, Minh Quân nhận định sau khi có bàn dẫn trước, đội bóng chuyển sang phòng ngự quá sớm khiến lối chơi trở nên bị động, tạo điều kiện để Argentina có cơ hội lật ngược thế cờ. Anh khẳng định vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Argentina cho ngôi vô địch.

Diễn viên Anh Đức viết trên trang cá nhân rằng đã ôm hôn vợ - diễn viên Anh Phạm - đến 2 lần vì quá vui, trong khi vợ anh trêu chồng "thức coi cùng chồng già" thay vì âm thầm xem một mình như mọi lần.

Vợ chồng diễn viên Anh Đức xem trận bán kết:

Trả lời VietNamNet, MC Diệp Chi VTV cho biết đặc biệt thán phục tinh thần và bản lĩnh thi đấu của Messi cùng đồng đội trong một trận bán kết đầy kịch tính, đồng thời khẳng định Argentina hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Theo ca sĩ Lê Minh MTV, lịch sử một lần nữa lặp lại theo cách kỳ lạ tuyển Anh thế hệ mới mạnh mẽ, tốc độ và giàu khát vọng đã tạo ra bài kiểm tra khó nhất cho Argentina trước thềm chung kết, khiến đội bóng của Messi rơi vào thế khó như 2 trận trước gặp Ai Cập và Thuỵ Sĩ trước khi bản lĩnh nhà vô địch cùng những điều chỉnh chính xác của HLV Scaloni giúp họ ngược dòng ngoạn mục, một lần nữa thắng đúng tỷ số 2-1.

Nam ca sĩ cho rằng sự trùng hợp giữa hai thế hệ huyền thoại - Maradona năm 1986 và Messi năm 2026 - cùng đánh bại nước Anh với cùng một tỷ số khiến bất kỳ người yêu bóng đá nào cũng phải xúc động. "Nếu Maradona là người khiến cả thế giới phải kinh ngạc bằng thiên tài nổi loạn thì Messi lại chinh phục thế giới bằng sự bền bỉ, khiêm nhường và một thứ bóng đá gần như hoàn mỹ" - Lê Minh MTV bày tỏ với VietNamNet.

Với chiến thắng này, Argentina sẽ tái ngộ Tây Ban Nha ở chung kết, đối thủ có sự góp mặt của thần đồng Lamine Yamal.

Ca sĩ Anh Tú cổ vũ đội tuyển Argentina.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Anh Tú và ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng nhắc đến cuộc chạm trán thú vị sắp tới giữa Messi và Yamal, người từng được chính Messi bế và tắm trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF cách đây 19 năm khi Yamal còn là em bé vài tháng tuổi.

Ảnh, video: FBNV