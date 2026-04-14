Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là lần đầu tiên tổ chức Ngày hội sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm (19/4/1946 - 19/4/2026) Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sự hiện diện của 44 dân tộc anh em là nguồn lực, tài sản văn hóa vô cùng quý giá, cần được bảo tồn, phát huy thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực trong khuôn khổ Ngày hội.

“Việc tổ chức Ngày hội phải thực sự trở thành sân chơi của nhân dân, nơi đồng bào các dân tộc được tự do sáng tạo, thể hiện những nét đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất trong đời sống văn hóa truyền thống của mình. Các hoạt động phải hướng đến tính chân thực, sinh động, mang đậm bản sắc riêng của từng dân tộc, qua đó tạo nên dấu ấn riêng biệt của tỉnh Gia Lai”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đến với du khách; đồng thời cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn văn hóa truyền thống, thắt chặt tinh thần đoàn kết của các dân tộc tại địa phương; gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku - đến nay, công tác chuẩn bị Ngày hội đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, về chương trình nghệ thuật và đêm hội giao lưu văn hóa, đơn vị đã phối hợp xây dựng hoàn chỉnh kịch bản, ý tưởng sân khấu quy mô lớn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian có sự tham gia của 19 địa phương, với 661 nghệ nhân thuộc nhiều dân tộc như Bahnar, Jrai, Chăm, Hrê, Tày, Mông. Các đoàn nghệ thuật đã chủ động chuẩn bị nội dung trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian; đồng thời thống nhất phương án trang trí không gian trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương phục vụ du khách.

Công tác tổ chức các hoạt động phụ trợ cũng được triển khai tích cực. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động tham quan di tích địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam năm 1946, tại khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng thời, sưu tầm khoảng từ 120-150 hình ảnh, tư liệu, bảng trích về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Gia Lai để trưng bày…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp nghiên cứu triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền những đổi thay quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung, khu vực Tây Nguyên và các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, từ đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời lan tỏa mục đích, ý nghĩa, các nội dung hoạt động tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 1 theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai đề ra.

