Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức.

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2026 hướng đến việc tạo ra nền tảng năng động cho các doanh nghiệp Thái Lan và đối tác Việt Nam khám phá các cơ hội kinh doanh, mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi. Triển lãm năm nay sẽ có khoảng 120 gian hàng, trưng bày đa dạng các sản phẩm Thái Lan thuộc nhiều ngành hàng, bao gồm Thực phẩm & Đồ uống, Mẹ & Bé, Sức khỏe & Làm đẹp, Sản phẩm cho thú cưng, Trang sức & Thời trang, Sản phẩm Gia dụng và Dịch vụ Du lịch.

Các sản phẩm Thái Lan chất lượng cao đã qua tuyển chọn kỹ càng sẽ được giới thiệu tại triển lãm lần này. Điểm nhấn bao gồm: khu vực Mẹ & Bé với các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, quần áo, đồ dùng hằng ngày và các sản phẩm vệ sinh cho trẻ; khu vực ngành hàng Thực phẩm & Đồ uống với thực phẩm ăn liền, nước trái cây, trái cây sấy, gia vị, bánh kẹo và đồ ăn nhẹ, cùng nhiều loại nước sốt đặc trưng của Thái Lan; khu vực Sức khỏe & Làm đẹp với các sản phẩm massage thảo dược, chăm sóc da và tóc chuyên sâu, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm; khu vực Trang sức & Thời trang với các sản phẩm trang sức làm từ nhiều chất liệu khác nhau, cùng với găng tay, giày dép và đồ lót; khu vực Đồ gia dụng với các sản phẩm nhà bếp, nước xịt phòng, dung dịch vệ sinh, đồ dùng phòng ngủ và đa dạng các sản phẩm khác. Triển lãm cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm chăm sóc thú cưng ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng yêu thú cưng tại Việt Nam.

Những người yêu thích sản phẩm Thái Lan sẽ có cơ hội khám phá trọn vẹn các sản phẩm chất lượng và công nghệ tiên tiến của Thái Lan chỉ trong một không gian duy nhất.

Khách tham quan Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2026 sẽ được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các hoạt động xúc tiến sôi nổi cùng với chương trình rút thăm may mắn hàng ngày với vô số các sản phẩm chất lượng của Thái Lan. Ngoài ra, những người tham gia cũng sẽ có dịp thưởng thức ẩm thực Thái Lan chuẩn vị được chế biến bởi các nhà hàng đạt chứng nhận Thai SELECT.

Hơn cả một triển lãm, Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2026 còn chú trọng tăng cường kết nối B2B và B2C thông qua việc tạo cầu nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp Thái Lan và người mua tại Việt Nam, hỗ trợ mở rộng cơ hội tìm nguồn hàng mới và góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại bền vững, lâu dài giữa hai nước.