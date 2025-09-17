MobiFone sẽ chính thức dừng cung cấp dịch vụ 2G trên toàn quốc từ 16/9/2025. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới hạ tầng viễn thông hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ảnh minh họa.

Đại diện MobiFone cho biết, theo Thông tư 04/2024/TT-BTTTT quy định, kể từ ngày 16/9/2024, các nhà mạng không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Như vậy, điện thoại 2G sẽ không sử dụng được dịch vụ di động từ ngày 16/9/2024 tại Việt Nam (không gồm M2M).

Vì vậy, từ 16/9/2024 không “tắt sóng 2G” mà chỉ dừng cung cấp dịch vụ cho điện thoại 2G. Sóng 2G băng tần 900 MHz vẫn phục vụ cho các thiết bị 4G, 3G thực hiện cuộc gọi thoại GSM (các máy đầu cuối chưa hỗ trợ thoại VoLTE).

Việc tắt sóng 2G sẽ giúp MobiFone tối ưu băng tần 900 MHz sẽ được sử dụng hiệu quả hơn cho mạng 4G và 5G và cung cấp các dịch vụ thoại, data tốc độ cao, giải pháp số và giải trí trực tuyến.

Đại diện MobiFone chia sẻ, việc ngừng 2G phù hợp với xu hướng toàn cầu, giúp khách hàng tiếp cận công nghệ mới và các tiện ích hiện đại.

Để tránh gián đoạn liên lạc, khách hàng đang sử dụng thiết bị 2G cần nâng cấp lên điện thoại hỗ trợ 3G, 4G hoặc 5G sau khi tắt sóng ngày 16/9/2025.

Khi đó, khách hàng vẫn giữ nguyên SIM, số thuê bao, tiếp tục sử dụng các dịch vụ thoại, SMS, data và nhiều tiện ích khác từ MobiFone.

Trước đó, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, quá trình dừng công nghệ 2G chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất từ 15/10/2024, dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G. Đến tháng 9/2026, chính thức dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng mới hơn như 4G, 5G.

“Công nghệ 2G đã sử dụng được 30 năm, nhiều thiết bị mạng lưới chất lượng đi xuống, ngốn điện, thiếu ổn định, do đó thay mới là tất yếu khi công nghệ mới đã sẵn sàng. Đây là sự đồng thuận và thực tế đòi hỏi của sản xuất kinh doanh”, ông Nhã nói.

Một khách hàng sử dụng Blackberry cổ ngậm ngùi khi nhận thông tin tắt sóng 2G từ mạng MobiFone.

Theo ghi nhận của VietNamNet, về cơ bản những người có nhu cầu sử dụng điện thoại di động đã chuyển sang thiết bị di động 4G và 5G.

Tuy nhiên, còn một số khách hàng thích sử dụng điện thoại cổ như Blackberry, Nokia... vẫn còn thích dùng điện thoại cũ chỉ hỗ trợ 2G và đây cũng chỉ là những chiếc điện thoại thứ hai ngoài chiếc smartphone của họ.

Như vậy, đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng về việc tắt sóng 2G không nhiều. Trên một số diễn đàn trao đổi, mua bán điện thoại cổ, nhiều người chơi cũng chia sẻ cho dù họ không còn dùng được mạng 2G, nhưng vẫn muốn giữ những chiếc Blackberry, Nokia... cổ để làm kỷ niệm và thú chơi sưu tập điện thoại cổ.