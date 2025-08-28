Với việc xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản, Tập đoàn Aeon đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại các khu vực như miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Không chỉ phát triển các trung tâm mua sắm lớn, Aeon còn phát triển các mô hình vừa và nhỏ để phù hợp với từng địa phương. Việc khai trương Aeon Tân An nâng tổng số Trung tâm Thương mại của Aeon tại Việt Nam lên con số 8, khẳng định cam kết dài hạn của Aeon tại thị trường Việt Nam.

Aeon Tân An là Trung tâm Thương mại thứ 8 được Tập đoàn Aeon đầu tư và phát triển tại Việt Nam

Aeon Tân An tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. Vị trí liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách khoảng 1 km so với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Đây là TTTM thứ 8 tại Việt Nam của Tập đoàn Aeon, được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại “Một-điểm-đến”, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới mẻ với khoảng 30 gian hàng, trong đó 25 thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại đây quy tụ đa dạng các cửa hàng, bao gồm Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị Aeon Tân An, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim..., trong một điểm đến, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí của khách hàng.

Dự án Aeon Tân An bao gồm 4 tầng với tổng diện tích mặt bằng lên đến 21.900 m2. Tầng trệt bao gồm khu vực siêu thị rộng lớn, cung cấp đa dạng sản phẩm thiết yếu hằng ngày và khu ẩm thực tự chọn Delica. Tầng 1 gồm các sản phẩm chuyên về các ngành hàng thời trang, điện máy, nội thất trong gia đình. Tầng 2 là không gian ngồi mở thoáng đãng, Nhà sách, Khu vui chơi giải trí, Khu ẩm thực và sân thượng ngoài trời rộng rãi để gia đình nghỉ ngơi, cùng nhau gắn kết. Cuối cùng, tầng 3 là khu vực rạp chiếu phim Galaxy.

Aeon Tân An tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh

Với ý tưởng “Công viên cộng đồng hằng ngày”, thiết kế Trung tâm Thương mại Aeon Tân An là sự tinh tế hòa quyện nét phóng khoáng, hào sảng của vùng đồng bằng sông nước với hơi thở tươi mới, hiện đại. Tất cả được gìn giữ trong sự gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, góp phần vun đắp mối gắn kết hài hòa cùng cộng đồng địa phương.

Aeon Tân An với nhiều không gian mở và mảng xanh giúp khách hàng có thể mua sắm và thư giãn trong TTTM bao phủ bởi mảng xanh tươi mát. Khoảng 11.000 cây xanh được trồng khắp khuôn viên, hiện thực hóa ý tưởng “Công viên Cộng đồng hàng ngày”, nơi khách hàng hòa mình vào thiên nhiên như một phần của nhịp sống.

Nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, TTTM Aeon Tân An còn chú trọng trang bị nhiều công nghệ hiện đại như bảng chỉ dẫn điện tử và tủ giữ đồ thông minh nhận diện bằng khuôn mặt. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều dịch vụ miễn phí như bãi đỗ xe tự động, cùng các tiện ích hỗ trợ như phòng chăm sóc trẻ em, xe đẩy và xe lăn.

Aeon Tân An không chỉ nổi bật về quy mô mà còn góp phần đưa những sản phẩm, dịch vụ đạt “chuẩn Aeon” đến gần hơn với người dân Tây Ninh. Khu siêu thị tại Aeon Tân An được thiết kế để đáp ứng toàn diện nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, từ các sản phẩm hỗ trợ lối sống khỏe mạnh đến các sản phẩm tươi sống, đã sơ chế hoặc chế biến sẵn, tất cả đều đạt chứng nhận Organic và GlobalGAP, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khu vực siêu thị Aeon Tân An chú trọng các sản phẩm thực phẩm hàng ngày

Khu ẩm thực Delica là điểm đến lý tưởng với không gian rộng lớn lên đến 750 m2, sức chứa lên đến 188 chỗ ngồi. Nơi đây quy tụ tinh hoa ẩm thực Á - Âu, từ các món đặc trưng của Aeon như sushi, sashimi, onigiri, đến các món lẩu dân dã lấy cảm hứng từ Đồng bằng sông Cửu Long với các vị lẩu chua ngọt, lẩu Thái và lẩu hải sản. Bên cạnh đó, thực khách còn có thể thưởng thức các món ăn tươi ngon khác như salad, món cuốn Hàn Quốc và các loại bánh nướng nóng hổi được làm mỗi ngày.

Tại Aeon Tân An, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm nhãn hàng riêng của Aeon, nổi bật là TopValu với các sản phẩm tiêu dùng được nghiên cứu để phù hợp với thị trường Việt Nam và Hóme Cóordy - thương hiệu chuyên về nội thất và gia dụng, mang đến sự tiện nghi và phong cách cho ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, khách hàng sẽ có cơ hội khám phá những trải nghiệm mua sắm độc đáo tại các cửa hàng chuyên doanh riêng chỉ có mặt tại Aeon, như My Closet với thời trang nữ trẻ trung và thanh lịch, Sport & Activity với các sản phẩm thể thao chuyên nghiệp và Glam Beautique - thiên đường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Với vị trí chiến lược, đa dạng sản phẩm dịch vụ, tiện ích hiện đại và thiết kế xanh độc đáo, Aeon Tân An kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực, giải trí hàng đầu, mang làn gió mới cho Tây Ninh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bích Đào