Sáng 19/1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã trực tiếp khảo sát hiện trường sự cố sạt lở ven kênh Tàu Hủ, đoạn qua phường Chánh Hưng. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện các sở, ngành liên quan nhằm đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.

Hiện trường vụ sạt lở mặt đường và bờ kè ven kênh Tàu Hủ. Ảnh: TK

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã tiến hành khảo sát hiện trường ngay sau khi sự cố xảy ra và lên kế hoạch kiểm tra cụ thể.

"Đầu giờ chiều nay, chúng tôi sẽ bơm hết nước tại khu vực bị sụt, kiểm tra xem có rò rỉ hay không để đưa ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn để rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan, đặc biệt là hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo xử lý triệt để, không để tái diễn sự cố tương tự," đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ kiểm tra toàn bộ tuyến kênh xung quanh để có phương án xử lý tổng thể, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở mới.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, sự cố sụt mặt đường Ba Đình và khu vực ven kênh Tàu Hủ không chỉ gây ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật mà còn tác động trực tiếp đến đời sống của các hộ dân xung quanh.

"Đây là vụ việc có mức độ nguy hiểm đặc biệt, cần phải triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở ven kênh Tàu Hủ. Ảnh: TK

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh xác định đây là sự cố nghiêm trọng, cần xử lý ngay để ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

"Trước mắt, các đơn vị cần thống nhất triển khai phương án xử lý theo cơ chế khẩn cấp được quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP. Trong ngày hôm nay, các sở, ngành và địa phương phải tập trung tham mưu cho UBND TP giải pháp khắc phục. Chiều nay, UBND TP sẽ đưa ra chủ trương thực hiện", ông Thạnh chỉ đạo.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát toàn tuyến, đặc biệt tại các đoạn khúc cua có độ cong lớn. "Chúng ta phải đánh giá toàn diện để có phương án xử lý, tránh tình trạng chỉ khắc phục khi sự cố đã xảy ra", ông Thạnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Thạnh đề nghị Sở Tài chính nhanh chóng bố trí kinh phí theo cơ chế khẩn cấp để triển khai xử lý.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát toàn tuyến để phòng ngừa sạt lở. Ảnh: TK

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu địa phương cử lực lượng túc trực trong suốt quá trình thi công, đảm bảo không để sạt lở lan rộng, gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

"Chúng ta tập trung triển khai các giải pháp nhanh nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. Bằng mọi giá, công tác xử lý phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân yên tâm", ông Thạnh nhấn mạnh.

Hiện tại, các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các bước xử lý, đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.