Theo quyết định của Bộ trưởng GD-ĐT, 4 trường cao đẳng, học viện thuộc 2 thuộc các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý được sáp nhập thành 2 trường.

Theo quyết định của Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định pháp luật. Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhà trường

Nhà trường có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học. Hoạt động đào tạo, công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ không bị gián đoạn. Quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động và các bên liên quan cũng phải được bảo đảm.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Cùng với đó, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông được sáp nhập vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp nhận và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã được Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập, bảo đảm hoàn thành khóa học, công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.