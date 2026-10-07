Trong lúc thi công sửa chữa nhà trên đường Lê Duẩn (xã An Phước, TP Đồng Nai), một người thợ bị ô văng bê tông bất ngờ đổ sập, đè lên người dẫn đến tử vong.

Ngày 7/10, UBND xã An Phước (TP Đồng Nai) cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập ô văng bê tông khiến một người tử vong.

Lực lượng cứu hộ dùng xe cẩu nâng khối bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm thợ đang thi công sửa chữa căn nhà trên đường Lê Duẩn (ấp An Lợi, xã An Phước). Trong quá trình tháo dỡ một số hạng mục, phần ô văng bằng bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng anh V.T.T. (36 tuổi).

Nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 3 cùng lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ sử dụng xe cẩu để nâng khối bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong.

Theo UBND xã An Phước, đường Lê Duẩn hiện đang được nâng cấp, mở rộng. Nhiều hộ dân nằm trong phạm vi giải tỏa phải sửa chữa, tháo dỡ một số hạng mục công trình.