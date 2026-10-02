Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân bé trai 10 tuổi, học lớp 5, được phát hiện tử vong tại nhà ở xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 2/10, Công an xã Cát Tiên phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của em N.T.Đ. (10 tuổi, học sinh lớp 5).

Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà. Ảnh: N.X

Trước đó, tối 1/10, người thân phát hiện em Đ. trong tư thế treo cổ tại nhà ở xã Cát Tiên. Mọi người hoảng loạn tìm cách cứu song em đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Được biết, em N.T.Đ. đang học lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã. Cha mẹ ly hôn, em Đ. sống cùng cha và anh trai.