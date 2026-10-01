Trong cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh, một cổng chào bằng thép ở TPHCM bất ngờ đổ sập xuống đường.

Tối nay (1/10), lãnh đạo UBND phường Bình Dương (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương đã xử lý xong hiện trường vụ sập cổng chào bằng thép, đồng thời phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Cổng chào bằng thép đổ sập trong mưa lớn. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, trên địa bàn phường Bình Dương xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh. Bất ngờ, cổng chào bằng thép (cao hơn 5m, rộng gần 20m) trên đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn giao với đường Phạm Ngọc Thạch) đổ sập. May mắn lúc này không có phương tiện qua lại nên vụ việc không gây thương vong.

Tuy nhiên, cổng chào đổ gãy chắn ngang đường khiến các phương tiện phải di chuyển qua hướng khác.

Cổng chào đổ sập chắn ngang đường. Ảnh: T.T

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường. Đến 19h30, toàn bộ cổng chào đã được di dời.