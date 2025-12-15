Với 5 tầng thương mại, sức chứa 240 gian hàng cùng các chương trình và sự kiện hấp dẫn, Hanoi Centre hứa hẹn trở thành điểm đến thời thượng cho người dân địa phương và du khách quốc tế.

Điểm sáng của TTTM Hanoi Centre

Sở hữu vị trí trung tâm tại số 175 Nguyễn Thái Học, trong tổ hợp Tiến Bộ Plaza bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hạng A và căn hộ dịch vụ, Hanoi Centre hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho đa dạng nhóm khách hàng: giới doanh nhân, nhân viên văn phòng, khách địa phương cũng như khách du lịch đang tìm kiếm một không gian mua sắm - giải trí trọn vẹn. Với sự tham gia của nhiều thương hiệu bán lẻ hàng đầu trong và ngoài nước, Hanoi Centre sẽ mang đến bức tranh mua sắm đa sắc màu ngay giữa lòng Thủ đô.

Không đơn thuần là một trung tâm thương mại, Hanoi Centre khẳng định vị thế biểu tượng mới của Hà Nội nhờ vào dấu ấn kiến trúc độc đáo - nơi hội tụ giữa chiều sâu văn hóa truyền thống và hơi thở của thời đại.

Tại Quảng trường Trung tâm (Central Square), hình ảnh cây đa trăm tuổi không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn là biểu tượng của sự kết nối cộng đồng, gợi nhắc về những giá trị bản sắc lâu đời. Trong khi đó, Quảng trường Thiên niên kỷ (Millennial Square) lại mở ra một không gian đậm chất đương đại, phản ánh tinh thần đổi mới và phát triển không ngừng của đô thị.

TTTM Hanoi Centre với kiến ​​trúc tinh tế và không gian mở ấn tượng. Ảnh: Keppel cung cấp

Sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập - truyền thống và hiện đại - đã tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa ấn tượng, vừa mang tính biểu tượng cao. Chính sự độc bản này đã giúp Hanoi Centre được vinh danh với giải thưởng “Thiết kế nội thất bán lẻ xuất sắc nhất” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards (VPA) 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho công trình, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực của Keppel trong việc kiến tạo những không gian bán lẻ mang tính chiến lược, góp phần nâng tầm trải nghiệm người tiêu dùng và định hình xu hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Song song với quy mô, Hanoi Centre còn đặc biệt chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng. Từ chương trình Rewards+ được thiết kế tối ưu trải nghiệm cho khách hàng thân thiết, hệ thống Smart Locker và bãi đỗ xe hiện đại với công nghệ quản lý xe hoàn toàn tự động, tìm kiếm vị trí xe theo biển số cùng loạt tiện ích thân thiện như phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, xe đẩy trẻ em, xe lăn, sạc điện thoại, vòng tay hỗ trợ trẻ lạc hay quầy hỗ trợ tìm đồ thất lạc. Tất cả đều được thiết kế để mang lại sự thuận tiện, thoải mái và tinh tế.

Hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú giữa lòng Thủ đô

Ngay trước thềm mở cửa, Hanoi Centre đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước.

Nổi bật trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống là sự góp mặt của những tên tuổi quốc tế như Chanel, BOSS, ZARA, Bershka, Victoria’s Secret, YSL Beauty, Jo Malone, cửa hàng adidas flagship, New Balance, Lush, POP MART, Uniqlo, MUJI - những thương hiệu định hình xu hướng và phong cách của người tiêu dùng hiện đại.

Hanoi Centre còn mở ra thiên đường ẩm thực phong phú, nơi thực khách mọi lứa tuổi có thể khám phá, thưởng thức và cảm nhận sự giao thoa tinh tế của ẩm thực thế giới ngay giữa lòng Hà Nội. Từ Pizza 4P’s, Đỉnh Phong Grillhouse, Meme Bistro, Guy[1] [2] Gyu Shige - Ngưu Phồn, Som Tum Thai, Lẩu hấp thủy nhiệt Long Wang, Yukichi Ramen, cho đến các thương hiệu đồ uống được giới trẻ yêu thích như Gong Cha, KOI Thé, Starbucks, Phúc Long và ChaTraMue.

Không gian giải trí nơi đây hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” hút khách. Lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ đô, rạp chiếu phim Galaxy CineX - Hanoi Centre mang đến trải nghiệm điện ảnh sống động, cùng với đó là khu vui chơi Timezone mở ra không gian vui chơi tiêu chuẩn quốc tế dành cho gia đình, hay Kidzooona - sân chơi giáo dục đến từ Nhật Bản giúp trẻ em phát triển toàn diện trong không gian sáng tạo.

Không gian sảnh sang trọng, hiện đại của rạp Galaxy CineX - Hanoi Centre. Ảnh phối cảnh

Đáng mong chờ nhất, TTTM Hanoi Centre sẽ mở cửa hoạt động vào tháng 12/2025. Những khách hàng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận túi quà độc quyền cùng voucher mua sắm hấp dẫn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và khởi đầu ấn tượng cho hành trình khám phá trung tâm thương mại mới của Thủ đô.

Mùa lễ hội, Hanoi Centre trang hoàng không gian Giáng sinh nhiệm màu giữa lối kiến trúc ấn tượng ngay lòng Hà Nội, mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm trọn vẹn với đêm nhạc sống cuối tuần, trình diễn mascot, workshop làm vòng tay, thiệp Giáng sinh, chụp ảnh check-in, các màn biểu diễn nghệ thuật, ảo thuật đặc sắc, cùng dịch vụ gói quà miễn phí dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm và hàng loạt phần quà hấp dẫn.

Với quy mô hiện đại, danh mục thương hiệu đa dạng và chuỗi hoạt động mở cửa ấn tượng, Hanoi Centre được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới của mua sắm, giải trí và phong cách sống tại Thủ đô. Sự kiện ra mắt sắp tới không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một trung tâm thương mại thế hệ mới, mà còn góp phần vào đời sống đô thị sôi động của Hà Nội.

TTTM Hanoi Centre sẽ mở cửa hoạt động vào tháng 12/2025. Trong dịp đặc biệt này, khách hàng sẽ được tham gia các hoạt động check-in nhận quà, tận hưởng mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đồng thời trải nghiệm workshop và biểu diễn nghệ thuật trong không khí lễ hội rộn ràng. Website: https://hanoicentre.com.vn/.

Bích Đào