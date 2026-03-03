VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ) về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, các bị can là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện hoặc xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (địa bàn này hiện nay thuộc phường Thanh Trì).

Từ tháng 8/2024 - 3/2025, các bị can biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Đức Tuấn

Các bị can chia tiền nhận hối lộ

Số tiền nhận hối lộ được các bị can phân bổ như sau: Tùng hưởng 25- 30%; Diêm hưởng 15-20%; Nhã hưởng 20%; Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%. Ngoài ra, các bị can bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không ghi chép vào sổ theo dõi.

Cơ quan chức năng xác định, bị can Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng; Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị can được cơ quan điều tra làm rõ như sau: Khoảng giữa tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn T. (SN 1965, ở phường Thanh Trì) liên hệ với bị can Tùng đề đạt nguyện vọng cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Bị can Tùng đồng ý và bảo ông T. liên hệ với Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi gặp ông T., Quân yêu cầu ông này chi 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông T. đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Tùng, Diêm biết và cất số tiền vào tủ cá nhân.

Trong vụ việc khác xảy ra đầu tháng 10/2024, ông Vương Đức H. (SN 1985, ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball. Do công trình không có giấy phép xây dựng nên Quân nói ông H. cần chi 150 triệu đồng.

Ông H. sau đó đã đưa tiền theo đúng yêu cầu cho Quân tại trụ sở UBND phường Thanh Trì.

Về số tiền nhận của ông H., Quân hưởng 30 triệu đồng, còn lại chia cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, Thủy 20 triệu đồng, Sự 10 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa xét xử các cựu cán bộ nhận hối lộ sẽ diễn ra vào ngày mai (4/3).