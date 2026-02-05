VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số này, các bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Dân đã có nhiều sai phạm.

Các dự án gồm: gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng (bên trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an.

Cụ thể, theo cáo buộc, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT (trước khi sắp xếp), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Qua đó, các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo cáo buộc, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo bị can Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, với vai trò là Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận của bị can Nguyễn Văn Dân hơn 4,5 tỷ đồng để chỉ đạo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, sau khi được ông Nguyễn Văn Dân liên hệ, nhờ tác động, Trần Tố Nghị đã thỏa thuận với Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

Ông Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận từ trước, ông Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, với tổng số 13 tỷ đồng.