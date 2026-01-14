Chiều nay (14/1), TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số doanh nghiệp liên quan.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị truy tố cùng tội danh, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 15 năm tù.

Đối với 53 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh) nhận 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 12 năm tù; bị cáo Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Trong vụ án, hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) được xác định giữ vai trò chính, là người chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ và phân chia theo cấp bậc. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ đặc biệt lớn, được xác định là 94,8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục phó, kế nhiệm ông Phong từ tháng 9/2024), HĐXX xác định tổng số tiền bị cáo cùng cấp dưới nhận hối lộ là 12,7 tỷ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi cá nhân hơn 8,1 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng), HĐXX đánh giá hai bị cáo đã tiếp nhận chỉ đạo từ Nguyễn Thanh Phong để triển khai xuống các phòng, trung tâm trực thuộc, với số tiền nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân rất lớn.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo là chuyên viên sau khi nhận chỉ đạo từ lãnh đạo cấp trên đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền từ người làm thủ tục rồi chuyển lại cho lãnh đạo.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4–9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.