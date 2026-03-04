Đúng như tên gọi, Infinite (Vô tận) mang đến một hành trình trải nghiệm liền mạch. Mọi nhu cầu của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giờ đây được kết nối thành một chuỗi giá trị thượng lưu:

Mua sắm sành điệu: Ưu đãi tại hệ thống Sasco Shop & Duty Free.

Ẩm thực tinh túy: Thưởng thức hương vị đa dạng từ chuỗi Sasco F&B.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp: Thư giãn tuyệt đối tại Business Lounge và Sleep Zone.

Mỗi thành viên Infinite Club là một thượng khách được chăm sóc riêng biệt với hệ thống tích lũy SCoin thông minh:

Quà tặng gia nhập: Nhận ngay 100 SCoin cho 1.000 hội viên đăng ký sớm nhất.

Dấu ấn cá nhân: Quà tặng voucher 100K trong tháng sinh nhật.

Vị thế đẳng cấp: Hạng thẻ cao cấp nhất sở hữu thẻ đặc quyền phòng chờ thương gia với giá trị lên đến 4.000 credits - mở ra không gian thư giãn sang trọng bậc nhất trước mỗi chuyến bay.

Bên cạnh đó, việc đăng ký Sasco Infinite Club chỉ mất 30 giây thao tác trực tuyến, bạn đã sở hữu mã thẻ hội viên để: Tích điểm SCoin tức thì trên mỗi hóa đơn; Quy đổi ưu đãi trực tiếp khi thanh toán; Theo dõi hạng thẻ và voucher giảm giá (đóng gói hành lý, ẩm thực, mua sắm...) ngay trên thiết bị cá nhân.

Website Sasco: https://www.sasco.com.vn/sasco-infinite-club