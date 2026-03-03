Nội dung được đề cập trong báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM gửi Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Theo kế hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro) tại TPHCM, Ban Chỉ đạo đã thống nhất danh mục 6 dự án ưu tiên hoàn thành trước năm 2030, bao gồm: Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương); metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm); đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; metro Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên; giai đoạn 1 metro số 6 (đoạn từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Phú Hữu); đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Tổng chiều dài mạng lưới dự kiến khoảng 187km với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 17 tỷ USD.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, Sở Xây dựng cho biết tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã khởi công vào ngày 15/1/2026. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đã tổ chức lễ động thổ vào ngày 19/12/2025.

TPHCM ưu tiên đẩy nhanh thủ tục để khởi công 2 dự án đường sắt nối thẳng xuống sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM đặt mục tiêu khởi công các tuyến còn lại trong năm 2026, đặc biệt ưu tiên hai tuyến kết nối với sân bay Long Thành. Trong đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Thủ Thiêm) có chiều dài khoảng 6km, đi ngầm, thuộc phân đoạn của metro số 2, tổng vốn đầu tư sơ bộ được đề xuất khoảng 33.000 tỷ đồng; dự kiến khởi công vào tháng 4/2026 và hoàn thành sau 5 năm.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành đã được chuyển đổi từ đường sắt nhẹ sang đường sắt đô thị, dài khoảng 48km (gồm 42km tuyến chính và 4,4km đường dẫn vào depot). Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 3,5 tỷ USD (hơn 84.000 tỷ đồng); khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành vào năm 2030.

Hai tuyến metro này được đánh giá là mắt xích quan trọng kết nối TPHCM với Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa trung tâm TPHCM, sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nay, cả hai dự án đang được Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Bên cạnh hai dự án này, Sở Xây dựng cho biết một số nhà đầu tư lớn cũng đang rốt ráo nhập cuộc và đề xuất đầu tư vào các dự án đường sắt đô thị theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

Trong số đó, Tổng Công ty Becamex đề xuất nghiên cứu tuyến đường sắt Chơn Thành – Bàu Bàng – Cái Mép, thuộc tuyến đường sắt TPHCM – Lộc Ninh và tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu.

Ngoài ra, Tập đoàn Sovico được thành phố chấp thuận cho phép khảo sát tuyến đường sắt đô thị số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) bằng nguồn vốn tự có trong thời gian 12 tháng.

Tương tự, Tập đoàn Masterise cũng được thành phố cho phép thực hiện khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho tuyến đường sắt đô thị số 3 (An Hạ – Hiệp Bình Phước) trong 12 tháng bằng nguồn vốn tự có.